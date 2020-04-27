Владыка стал первым епископом Русской Православной Церкви, который умер от воспаления лёгких, вызванного коронавирусом…

26 апреля 2020 года, в Неделю 2-ю по Пасхе, на 55-м году жизни отошёл ко Господу епископ Железногорский и Льговский Вениамин, сообщает Патриархия.Ru.

Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Епископ Вениамин (Королев) родился 26 октября 1965 г. в с. Верхососенье Покровского р-на Орловской области в семье рабочих. Крещен в младенчестве.

В 1980 г. окончил школу, в 1984 г. — ПТУ, в 1984—1986 гг. служил в рядах Советской армии. В 1987—1990 гг. обучался в Орловском музыкальном училище. В 1990—1995 гг. обучался в Орловском государственном институте искусства и культуры. В годы учебы в институте одновременно работал преподавателем детской школы искусств № 4 г. Орла и детской школы искусств г. Малоархангельска Орловской обл. В то же время являлся заместителем председателя приходского совета храма Архангела Михаила г. Малоархангельска и нес послушание по организации строительства нового храма.

В октябре 1996 г. поступил в Знаменский мужской монастырь г. Курска. По благословению архиепископа Курского и Рыльского Ювеналия (Тарасова) в Знаменском кафедральном соборе Знаменского монастыря г. Курска 23 февраля 1997 г. пострижен в рясофор с именем Вениамин в честь прп. Вениамина Печерского.

15 марта 1997 г. в Знаменском соборе Знаменского монастыря рукоположен в сан иеродиакона, 7 апреля в Благовещенском храме г. Курска — в сан иеромонаха. 27 декабря 1998 г. в Знаменском монастыре г. Курска пострижен в мантию с именем Вениамин в честь прав. праотца Вениамина.

Будучи насельником Знаменского монастыря г. Курска в 1997−98 гг. восстанавливал переданный Курской епархии храм Ахтырской иконы Божией Матери г. Курска.

25 января 1999 г. переведен для несения послушания в скит прп. Серафима Саровского монастыря Коренной пустыни, а с 22 апреля 1999 г. назначен начальником этого скита.

24 декабря 2004 г. архиепископом Курским и Рыльским Германом назначен и.о. наместника Курской-Коренной пустыни.

Определением Священного Синода от 11 апреля 2006 г. (журнал № 28) назначен наместником Курской-Коренной пустыни.

К Пасхе 2006 г. возведен в сан игумена.

По благословению архиепископа Курского Германа дважды совершил поездки в США по вопросам организации первого принесения чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Курскую епархию. С целью ознакомления с местами исторического пребывания чудотворной иконы на Европейском континенте побывал в епархиях, монастырях и приходах Русской Зарубежной Церкви в странах Западной Европы.

Делегат Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 г. от монашествующих Курской епархии.

В 2010 г. окончил Курскую духовную семинарию.

Решением Священного Синода от 26 июля 2012 г. (журнал № 62) избран епископом Железногорским и Льговским.

19 августа 2012 г. возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 31 августа 2012 г. в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Хиротонисан 1 сентября 2012 г. за Божественной литургией в Большом соборе Донского монастыря в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. (журнал № 104) освобожден от должности наместника (игумена) Курской-Коренной пустыни.

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