Русская линия
Сводка новостей от 17 апреля 2020

Епископ Питирим (Творогов): «Никакое моё личное благочестие меня не оправдает и не спасёт — я преступник, поправший меры безопасности»
«От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» — ректор МДА, назвавший преступниками верующих, ходящих во время карантина в храмы, сам заразился коронавирусом…

Епископ Звенигородский ПитиримРектор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов), который ранее в СМИ в жёсткой форме осудил верующих из-за их посещения храмов во время распространения коронавируса и даже назвал таковых преступниками, сам оказался, по своему собственному суждению, преступником, поскольку какое-то время посещал храм, будучи заражённым коронавирусной инфекцией.

«Наша христианская реакция на испытание — это, во-первых, послушание, то есть выполнение всех профилактических и гигиенических требований, вплоть до самоограничения в посещении храма», — написал епископ Питирим на прошлой неделе в своём Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Во-вторых, добавил он, это забота о ближнем, когда человек ставит на первое место не свои интересы, а интересы другого человека. «Ведь если я заражусь по дороге в храм или в самом храме (что тоже не исключено), а потом стану источником заразы, никакое мое личное благочестие меня не оправдает и не спасет — я преступник, поправший меры безопасности», — категорично заявил ректор МДА.

И вот теперь появились сообщения, что владыка Питирим сам болен, и его болезнь связана с новым вирусом.

«Чтобы пресечь распространение недостоверной информации, сообщаю, что у нас с сестрой лёгкая форма коронавируса и сегодня произошёл перелом в течении болезни — вернулись запахи. <…> Я заразился в храме на службе. Хотя мы в академии строго соблюдали гигиенические нормы», — сообщил ректор МДА, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, при первых слабых признаках болезни он сдал тест, который оказался положительным. «И хотя академия у нас и так находится на карантине, я ушёл в строжайшую самоизоляцию», — добавил епископ.

При этом остаётся совершенно не понятным, почему владыка счёл, что его заражение коронавирусом произошло именно в храме. Но в любом случае, хотелось бы пожелать ректору МДА скорейшего выздоровления и терпения в постигшем его посещении Божием, от которого его не уберег даже строжайший карантин.

Русская линия

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