Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявил, что Предстоятель Русской Церкви был вынужден принять такое решение…

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью «Российской газете» заявил, что решение закрыть храмы для верующих в Москве и Подмосковье далось Предстоятелю Русской Православной Церкви очень непросто, и Патриарх Кирилл сильно переживает из-за того, что тысячи верующих теперь не смогут попасть на Пасхальные богослужения, сообщает Патриархия.Ru.

«Патриарх ещё в первой проповеди в связи с пандемией с большим волнением сказал: 51 год я призывал вас приходить в храмы, представьте, каково мне сейчас просить вас остаться дома. Конечно, все эти обстоятельства воспринимаются с болью», — отметил Владимир Легойда.

Вместе с тем, по словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Предстоятель Русской Православной Церкви сохраняет спокойствие и полон надежд на скорое улучшение ситуации.

«Святейший спокоен, собран. Очень переживает ситуацию с храмами, в которых предписаниями властей остались служить только священнослужители, певчие и помощники за богослужением, но понимает, что на какое-то время этого нельзя избежать. И, конечно, Патриарх горячо молится за то, чтобы эта ситуация скорее закончилась. И это дает силы ему и людям вокруг него», — отметил В.Легойда.

Он также обратил внимание, что в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции священнослужители Русской Православной Церкви оказались на передовой линии борьбы с эпидемией. «Священнослужители, как и врачи, сегодня оказались „на переднем крае“. Несмотря на то, что людей в храме стало значительно меньше, постоянно приходится общаться с ними, в том числе и по телефону, и по почте, причащать больных на дому», — заявил В.Р. Легойда.

«Служение сопряжено с очень большим, просто огромным напряжением. Мы не скрываем, что в Москве есть уже заболевшие COVID-19 священники», — добавил он.

Русская линия