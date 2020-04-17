В последнее время многие верующие в России и на Украине были встревожены новостями про эпидемическую ситуацию как в Киеве, так, в частности, в Киево-Печерской Лавре. В связи с этим в Лавре сегодня официально сообщили, что ряд братий святой обители были госпитализированы в киевские больницы, но в настоящее время шесть монашествующих и послушников монастыря вернулись в Лавру после необходимого лечения.

«Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будут находиться в специально отведённом для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г. Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи», — говорится на официальном сайте обители.

В Лавре также с прискорбием сообщили, что преставился насельник Лавры монах Никодим (в миру — Левицкий Николай Александрович), который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры.

«Ещё раз просим всех прихожан Лавры и всех православных христиан усилить молитвы о тех братиях, которые ещё пребывают в больнице, а также о всей братии Киево-Печерской Лавры, чтобы по молитвам святых угодников Печерских Господь избавил всех нас от этого смертоносного поветрия», — призвали в обители.

Здесь также опровергли слухи о том, что украинские власти в настоящее время якобы готовят захват Лавры и её передачу раскольникам. Лавра остаётся закрытой для верующих именно по причине распространения острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом, а не по каким-либо другим причинам.

Русская линия