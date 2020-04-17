Богослужения в православных храмах Румынии пройдут в ночь на 19 апреля и в сам день Пасхи без прихожан, заявил министр внутренних дел Марчел Вела, сообщает Благовест-инфо.

«Религиозные службы в ночь Воскресения Христова и в Пасхальное Воскресенье пройдут в соответствии с указаниями Румынской Православной Церкви и правительства относительно массовых собраний, верующие не будут иметь доступ в храмы, церковные дворы и на прилегающие территории», — цитирует слова Велы Orthodox News.

Более того, в соответствии с новым соглашением между Румынской Патриархией и МВД верующие не будут выходить из домов, чтобы получить Благодатный огонь. Также было пересмотрено положение об участии полиции в раздаче огня. Если ещё днём ранее было объявлено, что её сотрудники примут участие в этой акции, то теперь стало известно, что раздавать огонь будут только приходские работники и волонтеры.

«Благодатный огонь будет раздаваться по приходам церковными работниками и волонтерами — не более пяти человек на каждый приход — начиная с 20.00 в Великую субботу», — рассказал Марчел Вела. Он подчеркнул, что люди, которые будут доставлять огонь в дома верующих, и те, кто будут его принимать, должны носить защитные маски и перчатки.

Предыдущее соглашение Церкви и МВД вызвало активную полемику в румынском обществе: представители ряда политических партий потребовали его пересмотра. Президент республики Клаус Йоханнис также высказался против этого соглашения, которое, по его мнению, не в должной мере учитывало опасность дальнейшего распространения эпидемии COVID-19.

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