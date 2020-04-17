Русская линия
Сводка новостей от 17 апреля 2020

В Москве начали исповедовать, соборовать и причащать заражённых коронавирусом
Для совершения Таинств к больным готовы выехать специально подготовленные священники, имеющие необходимые средства индивидуальной защиты…

ПричастиеПравославный христианин, заразившийся коронавирусом и таким образом фактически лишённый возможности прибегнуть к церковным Таинствам, отныне может позвонить по телефону Больничной комиссии Московской епархии +7−903−660−30−40 и оставить заявку о совершении Таинств Исповеди, Соборования и Причастия, сообщает Диакония.Ru.

На прошлой неделе православные священники впервые причастили нескольких больных коронавирусом на дому. При этом они строго следуют правилам по посещению людей, находящихся на самоизоляции, связанной с опасностью заражения коронавирусной инфекцией. Эти правила были составлены Синодальным отделом по благотворительности во взаимодействии с санитарными властями.

Для совершения Таинств выезжают специально подготовленные священники из группы, которая была сформирована в Синодальном отделе по благотворительности. Все они прошли инструктаж, получили средства индивидуальной защиты. В этой группе сейчас 21 священник, они дежурят круглосуточно — смены по 12 часов. В каждой смене по 2 священника.

В Москве, если человек находится на самоизоляции, он может оставить заявку о совершении Таинства по телефону близлежащего храма. Заявки о срочном причастии умирающего человека, можно оставлять по телефону горячей линии Православной службы «Милосердие» +7−495−542−00−00.

Если у человека подтвержден диагноз коронавирус, то просьбу о совершении Таинств он может оставить по телефону Больничной комиссии при Епархиальном совете Москвы +7−903−660−30−40. Телефон работает круглосуточно. Также по этому телефону принимаются заявки от тяжелобольных людей с подозрением на коронавирус.

Русская линия

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