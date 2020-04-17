18 апреля 2020 года Фонд Андрея Первозванного по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла планирует принести в Москву Благодатный огонь, схождение которого ожидают в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает сайт Фонда.

«В 2020 году мы организуем принесение Благодатного огня в беспрецедентных условиях. Закрыты границы, верующие не могут участвовать в богослужениях в своих храмах. Мы со смирением и пониманием относимся к решениям официальных органов власти России и Израиля и осуществляем принесение Благодатного огня в Россию в соответствии с установленными и согласованными правилами и процедурами, — заявили в ФАП.

Мы благодарны властям государства Израиль за то, что, несмотря на жесткие ограничительные меры, было найдено решение, которое позволит доставить Благодатный огонь в десятки стран мира.

Как заверил Патриарх Иерусалимский Феофил, Благодатный огонь как весть о Воскресении Христа будет передан во все страны, которые пришлют в Великую Субботу своих представителей в Тель-Авив.

В этом году на Святую Землю отправятся несколько руководителей и сотрудников Фонда Андрея Первозванного. Мы будем ждать на борту самолета, когда лампады с Благодатным огнем будут доставлены сотрудником российского посольства из Иерусалима в аэропорт Бен Гурион. Мы благодарны нашему дипломатическому представительству в государстве Израиль за то, что в сложившихся обстоятельствах наши дипломаты пошли навстречу и оказали содействие в принесении Благодатного огня на борт нашего самолета".

В соответствии с решением властей Израиля из Храма Гроба Господня епископ Иерусалимской Православной Церкви принесет Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города, где будут ждать представители дипломатических миссий (ожидаются представители 10 государств), которые в сопровождении полиции доставят Благодатный огонь в аэропорт Бен Гурион Тель-Авива.

Делегация Фонда Андрея Первозванного планирует доставить лампады с Благодатным огнем в Москву к Патриаршему богослужению в Храме Христа Спасителя.

В соответствии с существующими ограничениями, традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не планируется, а передача Благодатного огня в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции. О храмах, в которых можно будет получить Благодатный огонь, будет объявлено дополнительно.

Русская линия