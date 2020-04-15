Предстоятель Украинской Православной Церкви, несмотря на давление украинских властей, не стал отказывать верующим в возможности принять участие в Пасхальных богослужениях…

Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий: Храмы на Пасху мы закрывать не будем

Несмотря на неимоверное давление и открытые угрозы со стороны украинских властей, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался закрыть храмы для верующих на Пасху и сообщил, что все Пасхальные богослужения пройдут с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических мер.

14 апреля 2020 года Блаженнейший Онуфрий записал специальное видеообращение к пастве и поздравил всех с началом Страстной седмицы. Затем владыка сообщил верующим о ходе свершения Пасхальных богослужений, передаёт Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В этот год праздник Святой Пасхи у нас особый — из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому извещаю вас, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться», — сказал Архипастырь.

Его Блаженство также выразил слова поддержки тем, кто болеет: «Хочу утешить тех, кто по болезни или по каким-либо другим причинам останется дома: вы не будете брошены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевизору».

По слову Предстоятеля, «благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах „Украина“ и „Интер“».

Владыка также рассказал, что «те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, придерживаясь всех необходимых санитарных норм». «Кто бы где не находился в Пасхальную ночь, мы все сможем объединиться в молитве и вместе прославить Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца», — подытожил Блаженнейший владыка.

К сожалению, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и целый ряд архиереев Русской Православной Церкви не проявили той стойкости, которую проявил в вопросе празднования Пасхи Блаженнейший митрополит Онуфрий, и пошли на поводу у требований властей, лишив верующих возможности принять участие в Пасхальных богослужениях даже на улице.

Русская линия