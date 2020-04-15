Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний на своей странице в Facebook призвал относиться к происходящему в Киево-Печерской лавре, где зарегистрировано более 90 случаев заражения коронавирусом, без паники и «нагнетания искусственной истерии», сообщает Благовест-инфо.

«К сожалению, болезнь никого не обходит стороной. Все могут попасть под удар. От самого простого человека до представителя высших эшелонов власти. Например, СМИ сообщили, что заболели 9 депутатов Верховной Рады. При этом сами народные избранники говорят, что в их рядах гораздо больше инфицированных. Это свидетельствует лишь об одном — никто не застрахован от вируса. Болеют все. Представители разных конфессий, чинов и регионов. Так или иначе, но это жизнь и к соответствующим испытаниям нужно относиться с холодной головой, без паники и тем более без нагнетания искусственной истерии», — написал митрополит Антоний.

По свидетельству управделами УПЦ, сейчас Киево-Печерская лавра находится на карантине, братия прошла медицинское обследование, а тем, кому необходимо, оказывается врачебная помощь. Также соблюдаются все необходимые санитарные нормы, проводится постоянная дезинфекция. «Но всё же самое главное — в храмах обители продолжает звучать молитва и совершаться богослужения. Именно поэтому мы надеемся, что с Божьей помощью все со временем решится и врата лавры вновь откроются для верующих», — считает владыка Антоний.

«В свете этого как-то странно и даже чисто по-человечески некрасиво выглядят попытки некоторых сил устроить самую настоящую „охоту на ведьм“. Тем более, что прямо на данный момент нам бросают вызов по-настоящему серьёзные опасности. В частности, пожар в Чернобыльской зоне, который может поглотить хранилища с радиоактивными отходами. Последствия этого могут стать поистине катастрофическими», — считает управделами УПЦ.

«Именно на данное направление и нужно сейчас бросать все свои ресурсы и усилия, не отвлекаясь на разжигание страстей в тех ситуациях, где, наоборот, уместно хладнокровие и взаимоподдержка», — убежден архиерей.

Русская линия