На въездах в Москву и на входах в метро образовались многочисленные пробки из-за проверки введённых пропусков…

Московские власти, приняв решение о вводе и поголовной проверке пропусков для горожан из-за распространения коронавируса, спровоцировали многочисленные очереди и пробки на входе в метро и въезд в столицу, что неминуемо должно привести к ещё большему числу заразившихся «моровым поветрием».

В первый день пропускного режима всё сразу пошло не так, как планировали чиновники. Вместо сокращения числа контактов среди москвичей, на улицах образовались столпотворения. Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты» на 8.05 мск, загруженность дорог составляет 3 балла, однако в период с 7 до 8 утра сервис оценивал загруженность в 4 балла, сообщает газета «Ведомости».

Пробки образовались практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др.

Пассажиры жалуются на очереди в метро из-за проверки пропусков. Пользователи социальных сетей выкладывают многочисленные фотографии очередей на вход в метрополитен. На снимках видно, что люди не соблюдают дистанции в 1,5 м, необходимой для снижения риска заражения вирусом. Некоторые пользователи пишут, что ожидание в очереди достигает 30−40 мин.

Всё это означает, что риск заразиться для москвичей с введением пропусков серьёзно возрос. Теперь все те, кто вынужден был стоять в этих очередях, могут принести вирус в свои семье, а это значит, что ни о каком снижении числа «инфицированных» после таких искусственно образованных столпотворений ожидать не приходится.

Кроме того, следует признать, что первыми, кто может заразиться новым коронавирусом теперь, безусловно, являются сотрудники полиции и ГИБДД, ведь они отныне будут ежедневно контактировать с огромным количеством людей. Именно эти проверяющие в последующем, скорее всего, и станут наиболее опасны для москвичей в плане распространения заразы.

Всё это означает, что введение пропускного режима и поголовной проверки пропусков, с точки зрения карантина, является ошибкой московских властей, которая может привести к обратному и весьма печальному результату.

Русская линия