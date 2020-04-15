В связи с серьёзным давлением екатеринбургских властей на Церковь и требованием чиновников на дни Страстной седмицы и Пасхи Христовой закрыть для мирян все храмы Екатеринбургской митрополии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 15 апреля обратился к священнослужителям и верующим Екатеринбурга с особым обращением, в котором призвал свою паству не пренебрегать советами санитарных властей, поскольку никакой защиты, кроме как изолироваться дома, чиновники в нынешних условиях «морового поветрия» предложить россиянам не могут.

При этом владыка Кирилл не произнёс своего благословения на полное закрытие храмов для мирян, а лишь призвал верующих не пренебрегать требованиями властей.

Дорогие братья и сестры!

Вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области о введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области № 05/02−3 от 13.04.2020, ограничивающее возможности проведения массовых религиозных обрядов с целью снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

Мы разделяем обеспокоенность по возможному распространению инфекции. Как и прежде мы неоднократно призывали с любовью и заботой относиться к здоровью ближнего, так и ныне повторяем свой призыв блюсти себя в чистоте души и тела. Рекомендации по действиям, уменьшающим скорость распространения вируса, хорошо известны и, несмотря на свою простоту, в настоящее время являются единственным эффективным способом борьбы, который санитарные врачи могут нам предложить в настоящих условиях. Не будем же пренебрегать этими рекомендациями, дабы не сократить безрассудно время жизни, которое и без того «мало и исполнено болезней и лукавства», как об этом говорит покаянный канон преподобного Андрея Критского.

Священнослужители продолжат совершение Божественной Евхаристии в дни, когда она предписана Уставом. Как и всегда будет организована прямая трансляция Пасхального богослужения, которую можно будет увидеть на телеканалах «Союз», ОТВ и 41 канал, а также в сети Интернет. Перед Престолом Божиим не угаснет ходатайственная молитва ко Господу за весь мир, так нуждающийся в очищении, прощении и исцелении души и тела.

Я прошу всех верных Христу чад Его Церкви ценить каждый день своей жизни и использовать его с душевной пользой. Сейчас многих питают бесконечные разговоры о вирусе, а нас пусть питает размышление над Божиим Словом и причастность Христу. Время губительных поветрий всегда было временем духовных размышлений, вдумчивого покаянного молчания. То, что мы пока потеряли возможность жить в привычном ритме многолюдных соборных богослужений, не значит, что недостаток этот необходимо компенсировать активностью в информационном поле. Я призываю всех священнослужителей и мирян Екатеринбургской митрополии, привыкших вести активную деятельность в социальных сетях, попытаться услышать, что хочет нам сказать Господь через посланные испытания. А услышать Его можно только умолкнув самому. «Положи Господи хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих», — просит пророк Давид, явно видя в этом залог своего духовного роста. Попросим этого себе и мы.

Русская линия