Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2020

Вадим Новинский: Я не ощущаю никаких симптомов заболевания
Известный ктитор Украинской Православной Церкви сообщил, что тест показал у него наличие COVID-19…

Вадим НовинскийУ народного депутата Верховной Рады Украины, известного ктитора Украинской Православной Церкви Вадима Новинского, который принимал активное участие в принесении Благодатного огня на Украину, медики обнаружили новый коронавирус COVID-19. Об этом сообщил сам Вадим Новинский на своей странице в Facebook:

«В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат.

Моё состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам.

Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование.

Желаю вам крепкого здоровья! Верю, что Господь не оставит нас в это сложное время, и что скоро совместными усилиями мы пройдём это испытание".

Для Вадима Новинского это может означать, что он пропустит Пасхальное богослужение, однако, если второй тест будет отрицательным, нет никаких сомнений, что депутат примет участие в торжественной встрече Воскресения Христова в Киеве.

Русская линия

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