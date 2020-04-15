Полуостров будет закрыт для паломников, судя по всему, ещё как минимум полгода…

На Святой Горе Афон по распоряжению губернатора Центральной Македонии Апостолоса Цицикостаса введено чрезвычайное положение в связи с небывалыми ливнями, которые нанесли существенный ущерб Святой Горе, сообщает портал «Orthodox Times».

Как заявил агентству ANA-MPA руководитель Департамента гражданской защиты региона Бабис Стергиадис, режим ЧС на Святой Горе введён на полгода. И судя по всему, всё это время паломники вряд ли смогут посетить афонские монастыри, которые ранее были закрыты для верующих из-за коронавируса.

В настоящее время на Афоне будут проводиться процедуры, связанные с утверждением проектов по устранению разрушений. В этом будут участвовать представители монашеской республики и чиновники Министерства инфраструктуры Греции.

Отмечается, что Святая Гора Афон особенно пострадала от недавних дождей и непогоды, которые нанесли серьёзный ущерб дорожной сети и вызвали многочисленные оползни.

Русская линия