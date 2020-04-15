На Святой Горе Афон объявлено чрезвычайное положение
Полуостров будет закрыт для паломников, судя по всему, ещё как минимум полгода…
На Святой Горе Афон по распоряжению губернатора Центральной Македонии Апостолоса Цицикостаса введено чрезвычайное положение в связи с небывалыми ливнями, которые нанесли существенный ущерб Святой Горе, сообщает портал «Orthodox Times».
Как заявил агентству ANA-MPA руководитель Департамента гражданской защиты региона Бабис Стергиадис, режим ЧС на Святой Горе введён на полгода. И судя по всему, всё это время паломники вряд ли смогут посетить афонские монастыри, которые ранее были закрыты для верующих из-за коронавируса.
В настоящее время на Афоне будут проводиться процедуры, связанные с утверждением проектов по устранению разрушений. В этом будут участвовать представители монашеской республики и чиновники Министерства инфраструктуры Греции.
Отмечается, что Святая Гора Афон особенно пострадала от недавних дождей и непогоды, которые нанесли серьёзный ущерб дорожной сети и вызвали многочисленные оползни.