Русская линия
Сводка новостей от 14 апреля 2020

Филатов пригрозил УПЦ закрыть храмы, если на Пасху в них придут верующие
Скандально известный глава Днепра сравнил храмы Божии с «наливайками»…

Мэр Днепра Борис ФилатовМэр города Днепра Борис Филатов возомнил себя украинским Диоклетианом и на фоне коронавируса начал угрожать священнослужителям и верующим Украинской Православной Церкви жёсткими гонениями, если они посмеют праздновать Воскресение Христово и совершать богослужения на Пасху. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Lenta.Ru.

«Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения. Всё, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали», — заявил он.

Городской глава сравнил храмы с пунктами розлива алкоголя. Кроме штрафов и уголовных дел он пригрозил «нарушителям карантина» целым комплексом мероприятий от городской власти, «откатанных на наливайках и пунктах металлоприёма».

«Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам всё это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию», — пригрозил мэр незаконными действиями.

«Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог», — резюмировал Филатов.

Впрочем, надо признать, Филатов при всём своём разнузданном поведении и публичном употреблении мата (что он неоднократно демонстрировал), тот ещё Диоклетиан. А потому вряд ли эти угрозы в адрес Церкви смогут напугать верующих, что они откажутся праздновать победу Христа над смертью. Тем более, что к угрозам христиане на Украине давно привыкли.

К слову сказать, в Украинской Православной Церкви неоднократно подчёркивали, что никто из верующих и духовенства не собирается нарушать принятых на Украине карантинных мер на Пасху. Однако, отказываться от богослужений христиане в пасхальные дни также не намерены. И никакие угрозы Филатова и ему подобных здесь не помогут.

Русская линия

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