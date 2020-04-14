Президент Белоруссии заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, все желающие в стране смогут принять участие в Пасхальных торжествах…

Александр Лукашенко: Мы дорогу к храму никому не закрываем. Это моё жёсткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Я сам на Пасху буду в храме

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля провёл совещание с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко, председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым и министром здравоохранения Владимиром Караником, на котором, в частности, обсуждался вопрос грядущих пасхальных торжествах в стране, сообщает официальны сайт Президента Беларуси.

В связи с этим Александр Лукашенко заявил, что ни один храм в стране в пасхальные дни не будет закрыт из-за пандемии коронавируса.

«Ещё раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это моё жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех Церквей, конфессий, в том числе и Православной Церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках», — заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям с учётом складывающейся обстановки принять определённые меры, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции в храмах.

Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе. «Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах», — отметил глава государства.

Впрочем, обычно в большинстве православных храмов освящение куличей и пасок всегда происходило на улице.

Русская линия