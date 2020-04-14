Русская линия
Сводка новостей от 14 апреля 2020

Патриарх Иерусалимский Феофил: Благодатный огонь будет передан в Россию
Состоялась встреча начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с главой Иерусалимского Патриархата…

Схождение Благодатного огняНа состоявшейся 10 апреля встрече с начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандритом Александром (Елисовым) Патриарх Иерусалимский Феофил заверил верующих, что чинопоследование Благодатного огня состоится в Великую Субботу с учётом установленных властями Израиля ограничений, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

Благодатный огонь будет передан в те страны, которые пришлют своих представителей в Тель-Авив, в аэропорт Бен Гурион. Планируется, что в Россию Благодатный огонь будет доставлен Фондом Андрея Первозванного.

Патриарх Иерусалимский Феофил и архимандрит Александр прочитали молитву о мире на Святой Земле, которая, по сложившейся традиции читается в Великую Пятницу и Великую Субботу в православных храмах в разных странах мира. В этом году в связи с пандемией коронавируса было принято решение прочитать молитву о мире на неделю раньше.

Патриарх Иерусалимский Феофил рассказал, что Благодатный огонь из Храма Гроба Господня будет доставлен епископом Иерусалимской Церкви к Яффским воротам Старого города, у которых будут ждать представители дипломатических миссий разных стран мира. В сопровождении полиции машины с дипломатами доставят Благодатный огонь в аэропорт Бен Гурион Тель-Авива, где, не выходя из самолетов будут ожидать представители разных государств. Благодатный огонь будет передан делегациям, после чего они доставят лампады с огнём в свои страны.

Обращаясь к верующим в разных странах мира Патриарх Феофил заверил, что Иерусалимская Церковь продолжает также, как и раньше, молиться о всех православных христианах. Он напомнил, что Свет Воскресения Христова освещает наши умы и сердца.

«Мы должны с оптимизмом смотреть в будущее и верить нашему Господу Иисусу Христу, который сказал нам: „Я есмь путь и истина, и жизнь“. Это даёт нам силы прожить сегодняшнюю ситуацию с пандемией. Слава Господу, что священники, монахи Иерусалимской Церкви имеют возможность продолжать богослужения, учитывая ограничения, которые приняты руководством Израиля», — сказал Патриарх Иерусалимский Феофил.

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