Кипрский архиепископ, обвинённый в допуске мирян на Литургию, заявил, что не видит в этом никакого греха и не боится уголовного преследования…

После введения жёстких мер против коронавируса власти Греции и Кипра стали преследовать тех архипастырей и священников, которые, несмотря на угрозу уголовного преследования, отказались отстраняться от своей паствы и всеми силами стараются поддерживать верующих в эти непростые времена.

Так, известно, что в настоящее время в Греции и на Кипре возбуждено уже несколько уголовных дел против священнослужителей, которые либо допустили верующих в храм на богослужение, либо согласились причастить некоторых из них на улице после Божественной Литургии за закрытыми дверями.

Одно из таких дел возбуждено против митрополита Морфиского Неофита, который сжалился над некоторыми своими прихожанами и позволил им присутствовать в храме на Литургии в праздник Вхождения Господня в Иерусалим. На владыку был написан донос, и в результате в храм явилась полиция, которая инициировала уголовное дело.

Представитель полиции сообщил кипрскому телевидению Alpha, что были даны указания по расследованию этого дела, и подчеркнул, что «никто не стоит выше закона», сообщает Orthodox Times. Он добавил, что полицейские прибыли в храм после получения информации о том, что там также присутствуют миряне, и обнаружили в храме десять человек.

В свою очередь митрополит Неофит заявил, что полицейские ворвались в храм, как будто там совершалось не богослужение, а какое-то страшное преступление. При этом, когда они попали в церковь, то ему было сказано: «Выбирай, что ты хочешь исполнять: закон государства или закон Христа?»

В связи с этим владыка Неофит заявил, что закон Христов для него выше жизни. Что же касается пандемии и всеобщего бегства людей от этой инфекции, то архипастырь обратил внимание, что христианин старается бежать не от болезней, а от греха, и сколько бы люди не старались убежать от смерти, они всё равно её рано или поздно встретят.

«В чём опасность для верующих от коронавируса? Может быть, это какая-то болезнь, которая раньше унесёт нас из этой временной жизни? Даже если эта болезнь оставит нас в покое и не коснётся каждого из нас, то другая болезнь будет ждать нас за углом. Может быть, это будет несчастный случай, или старость. Всё в руках Божиих», — сказал владыка.

Русская линия