Преподобный Варсонофий (в миру Павел Иванович Плиханков) родился 5 июля 1845 года. Его путь в монастырь был долог и нелегок. В миру прошла большая часть его жизни — 46 лет: кадетский корпус, военная служба. Однако, блестящей военной карьере Павел Иванович предпочел монастырь. В 1890 году во время духовных переживаний он посетил в Оптиной старца Амвросия. «Через два года приезжайте, я вас приму», — сказал тогда молодому полковнику преподобный старец.

По прошествии двух лет полковник Плиханков подал прошение об отставке. В Оптину он прибыл в последний день отпущенного ему преподобным срока, но старца в живых уже не застал. 10 февраля 1892 года Павел Иванович был зачислен в число братства Иоанно-Предтеченского скита и одет в подрясник. Каждый вечер в течение трех лет ходил он для бесед к старцам: сначала к преподобному Анатолию, а затем к преподобному Иосифу.

Через год, 26 марта 1893 года, Великим постом послушник Павел был пострижен в рясофор, в декабре 1900 года по болезни пострижен в мантию с именем Варсонофий, 29 декабря 1902 года рукоположен в иеродиакона, а 1 января 1903 года был рукоположен в сан иеромонаха. В 1903 году преподобный Варсонофий был назначен помощником старца и одновременно духовником Шамординской женской пустыни и оставался им до начала войны с Японией.

Вскоре начинается Русско-японская война, и преподобный Варсонофий за послушание отправляется на фронт: исповедует, соборует и причащает раненых и умирающих, сам неоднократно подвергается смертельной опасности. После окончания войны преподобный Варсонофий возвращается к духовничеству. В 1907 году он возводится в сан игумена и назначается скитоначальником.

К этому времени слава о нем разносится уже по всей России. Как в спасительную гавань, стремился верующий люд в благословенный Оптинский скит к преподобному Варсонофию за исцелением не только телес, но и истерзанных, истомленных грехом душ.

Оптину за все время своей монашеской жизни преподобный Варсонофий покидал лишь несколько раз — только по послушанию. В 1910 году, также «за послушание», ездил на станцию Астапово для напутствия умиравшего Л.Н.Толстого. Впоследствии он с глубокой грустью вспоминал: «Не допустили меня к Толстому. Молил врачей, родных, ничего не помогло. Хотя он и Лев был, но не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал его сатана».

В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Голутвина Богоявленского монастыря. Мужественно перенося скорбь от разлуки с любимой Оптиной, старец принимается за благоустройство вверенной ему обители, крайне расстроенной и запущенной. И как прежде, стекается к преподобному Варсонофию народ за помощью и утешением. И как прежде, он, сам уже изнемогавший от многочисленных мучительных недугов, принимает всех без отказа, врачует телесные и душевные недуги, наставляет, направляет на тесный и скорбный, но единственно спасительный путь.

Меньше года управлял старец обителью. Страдания его во время предсмертной болезни были поистине мученическими. Отказавшийся от помощи врача и какой бы то ни было пищи, он лишь повторял: «Оставьте меня, я уже на кресте..» Причащался старец ежедневно. 1/14 апреля 1913 года предал он свою чистую душу Господу. Похоронен был преподобный Варсонофий в Оптиной, рядом со своим духовным отцом и учителем преподобным Анатолием «Старшим».

Сегодня день памяти вождя Черной Сотни, организатора и председателя Союза Русского Народа Александра Ивановича Дубровина, расстрелянного в 1921 г.

Он родился в 1855 г. в г. Кунгур Пермской губернии в семье полицейского чиновника. Образование получил в Медико-хирургической академии в Петербурге. Сначала служил военным врачом, потом, после защиты диссертации, служил врачом в детских приютах столицы и ремесленном училище. Дубровин пользовался популярностью как врач, имел большую частную практику. Однако с начала ХХ в. он полностью посвятил себя борьбе за интересы русского народа, противостоянию надвигавшейся революции. Дубровин стал главным организатором самой массовой православно-монархической организации Союз Русского Народа (СРН), сыгравшей большую роль в пробуждении национального самосознания русских людей и в борьбе с революционным террором. В ноябре 1905 г. он был избран председателем Главного Совета СРН. Организовал и возглавил в декабре 1905 г. орган СРН — газету «Русское знамя», ставшую крупнейшим монархическим изданием. Многотысячный митинг СРН в Петербурге сорвал планы революционеров спровоцировать в столице бунт, наподобие московского. Дубровин стал одним из главных организаторов кампании против предательской политики всесильного тогда премьер-министра С.Ю.Витте. К 1907 г. СРН под руководством Дубровина превратился в мощную всероссийскую организацию, с которой приходилось считаться не только революционерам и либералам, но и представителям местной власти. Многих это не устраивало.

В 1908−09 гг. была организована кампания по дискредитации лидера СРН, которого обвинили в организации убийства депутата Госдумы Герценштейна. Хотя против Дубровина не имелось никаких серьезных доказательств, финляндским судом был выписан ордер на его арест. Он вынужден был уехать из Петербурга на несколько месяцев. Этим воспользовались его конкуренты внутри Союза. В 1909 г. в СРН была организована «бархатная революция» — сторонники Дубровина выведены из состава Главного Совета. В результате в 1909−12 гг. мощная монархическая организация была дезорганизована распрями, которые завершились расколом и созданием двух параллельных Союзов Русского Народа: дубровинского и марковского. Только незадолго до революции в 1916 г. сторонники Дубровина и Н.Е.Маркова примирились, и началось воссоздание единой структуры, но было уже поздно.

После февральского переворота 1917 г. Дубровин был арестован одним из первых, уже 28 февраля он был доставлен в штаб революции — Госдуму, а его квартира опечатана. Дубровина заточили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, он томился в заточении до середины октября. Неоднократные просьбы изменить меру пресечения в связи с ухудшением здоровья оставались без внимания власть предержащих. Пришедшие к власти большевики вновь арестовали вождя СРН и перевезли его в Москву. Он был расстрелян уже после окончания гражданской войны, когда большевики лицемерно объявили об окончании «красного террора». Его вина перед новой властью состояла в том, что Дубровин был лидером русской православно-патриотической организации.

Русская линия