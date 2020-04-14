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Сводка новостей от 14 апреля 2020

Св. Синод Сербской Православной Церкви просит власти допустить народ на Пасхальные богослужения
В Церкви считают, что все сербы должны иметь возможность встретит Пасху в храмах, а не в заперти…

Архиереи Сербской Православной Церкви во главе с Патриархом ИринеемСвященный Синод Сербской Православной Церкви обратился 13 апреля к руководству Сербии с предложением и просьбой прервать запрет на передвижение граждан на праздник Воскресения Христова с 5 до 10 часов с тем, чтобы православные христиане, не находящиеся в обязательной изоляции и карантине, смогли принять участие в Пасхальной утрене и Божественной литургии, сообщает Православие.Ru.

Президент Вучич, помимо комендантского часа с 17 часов вечера до 5 часов утра, две недели назад ввёл в Сербии запрет на любое передвижение с 17 часов вечера субботы до 5 часов утра понедельника, лишив граждан возможности посещать воскресные богослужения. После этого Литургии на территории Сербии совершались минимальным количеством духовенства без мирян. До этого богослужения совершались со всеми мерами предосторожности, во время Божественной Литургии молящиеся стояли на улице на удалении друг от друга.

Перспектива остаться без Пасхальной утрени и Литургии вызывает крайнее беспокойство в обществе. В начале апреля Вучич сообщил гражданам, как будет выглядеть грядущая Пасха. Он предупредил всех, что, видимо, им придётся остаться без соборного богослужения и семейных торжеств. При этом глава Сербии почему-то привёл в качестве примера опыт немецкой канцлерин Меркель.

Помимо просьбы к сербским властям, Священный Синод выразил поддержку митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию, задержанному накануне в Черногории вместе с духовенством за совершение богослужения. После допроса в полиции митрополит был отпущен в тот же день.

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Св. Синод Сербской Православной Церкви просит власти допустить народ на Пасхальные богослужения
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