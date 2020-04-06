Св. Синод Болгарской Православной Церкви не стал вносить каких-либо изменений в совершение Таинств из-за коронавируса…

Патриарх Болгарский Неофит и члены Священного Синода провели встречу с заместителем премьер-министра Томиславом Дончевым, генералом Венциславом Мутафчийским и директором по церковным вопросам при Совете министров Болгарии Эмилем Велиновым по случаю нынешнего чрезвычайного положения в Болгарии из-за пандемии коронавируса, сообщает Orthodoxtimes.com.

В ходе встречи представители правительства и Национального оперативного штаба рассказали о положении дел по борьбе с вирусом в мире и в Болгарии, после чего был обсуждён ряд вопросов, касающихся религиозной и церковной й жизни Болгарии, а также необходимости организации празднования Воскресения Христова.

Священный Синод ознакомил представителей Национального оперативного штаба с принятыми к настоящему времени мерами и решениями от 30 марта 2020 года, а именно:

— Священный Синод благословляет и полностью поддерживает усилия государственных учреждений, направленные на защиту жизни и здоровья болгарского народа;

— Священный Синод Болгарской Православной Церкви, в соответствии с требованиями государственных учреждений, призывает верующих христиан оставаться в своих домах;

— Все храмы в составе епархий Болгарской Православной Церкви остаются открытыми и там будут отслужены все богослужения, приличествующие Великому посту и Страстной седмицы;

— Порядок причащения Святых Христовых Таин остается неизменным. Священнослужители обязаны с особой осторожностью преподавать Святое Причастие только тем православным христианам, которые исповедовались им и которых они знают лично;

— Если больные люди, которые не могут посещать церковь, хотят принять Святое Причастие, то им должны быть даны запасные Святые Дары, как-то установлено церковной практикой;

— Необходимо использовать дезинфицирующие средства и поддерживать личную гигиену, регулярно мыть полы храмов соответствующими моющими средствами, протирать иконы. Ковры и т. п. для облегчения дезинфекции внутренних помещений храмов должны быть удалены, а места для сидения протираться каждые несколько часов. На входах в церкви должны быть установлены пропитанные дезинфицирующим средством коврики, которые должны оставаться влажными в течение всего дня;

— Миряне, посещающие храмы, должны использовать защитные маски, а также соблюдать установленную дистанцию;

— Священники, имеющие даже малейшие признаки недомогания здоровья, должны воздерживаться от богослужений, о которых они должны сообщить своему архиерею;

— Таинства Святого Крещения и Святого Венчания должны совершаться с ограниченным числом людей, строго соблюдая установленные требования;

— Отпевание умершего лица проводится на открытом воздухе, в присутствии только ближайших родственников;

— Святейший Синод призывает священнослужителей и Богом хранимую паству укреплять свой духовный подвиг в покаянии, посте, молитве, бдении, исповеди и единстве с Телом и Кровью Христовыми;

— Святейший Синод выражает свою благодарность и возносит молитвы Богу, Подателю всего, о здравии и помощи правительству, врачам, медсестрам и медицинским работникам, за всех других социальных служащих — полицейских, военных, транспортников, продавцов, всех тех, кто подвергает себя риску ради сохранения повседневной жизни в возможных пределах.

В конце приема Патриарх Неофит выразил надежду что «с Божьей помощью и нашими общими усилиями кризис закончится быстро, и очень скоро мы вернёмся к нашему повседневному образу жизни в молитве к Богу в храме и будем праздновать Воскресение Христово с духовной радостью».

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