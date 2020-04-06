Владимир Легойда: Пасха будет! Пасху праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем её и сейчас

Член Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости заявил, что Русская Православная Церковь, несмотря на пандемию и карантин, не намерена отменять празднование Воскресения Христова, как этой сделала Элладская Церковь.

«Когда меня коллеги-журналисты спрашивают: „Что будет с Пасхой?“, я всегда отвечаю: „Пасха будет!“ Пасху праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем ее и сейчас. Праздник Пасхи символизирует победу над смертью и всеми страданиями и несовершенствами окружающего нас мира. Радость Пасхи не может ставиться под вопрос никакими внешними обстоятельствами», — заявил Владимир Легойда.

«Единственное, что мы должны учесть при праздновании, — безопасность, чтобы не поставить под угрозу собратьев по вере и окружающих. Христиане праздновали Пасху даже во времена, когда их могли предать смерти каждый день. Найдём способ быть в этот день с Воскресшим Христом и сейчас», — отметил глава Синодального отдела.

Что же касается вопроса о том, как будет проходить празднование Пасхи, то Владимир Легойда подчеркнул, что «время для определения того, как будет проходить празднование Пасхи, ещё не наступило». «До праздника более двух недель, ситуация всё время меняется», — заявил глава Синодального отдела.

Русская линия