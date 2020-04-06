В связи с решением украинских властей ужесточить карантин на Украине, а также в виду появления в украинских СМИ непроверенной информации о якобы заражённых коронавирусом монахах Киево-Печерской лавры, в УПЦ было принято решение закрыть монастырь для паломников, дабы избежать каких-либо обвинений в распространении вируса, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отмечается, что братия обители продолжает возносить в храмах монастыря сугубые молитвы «во время губительного поветрия», ежедневно молится за тех, кто уже заболел, и за врачей, которые борются за жизни украинских граждан.

«Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере, — говорится в публикации. — Как и ранее, в период карантина в Лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений и великих праздников, субботних и воскресных дней Страстной седмицы».

Сообщается, что для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры.

Для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры также провела тестирование на наличие вируса. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским освидетельствованием прошёл наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время.

Согласно санитарным требованиям властей, во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами.

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