2 апреля 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 255, которым внесены изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 г. № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Это постановление усиливает ограничительные меры в борьбе с коронавирусом. В связи с этим Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал комментарий Синодального Юридического отдела УПЦ.

В канонической Церкви указали, что в связи с новым постановлением правоохранители и представители местной власти начали требовать от священнослужителей УПЦ прекратить совершать богослужения в храмах, с чем не согласны в Юридическом отделе УПЦ.

«Массовое мероприятие или массовое религиозное мероприятие в первую очередь определяется участием значительного количества граждан. Поэтому считаем, что требование пункта 2 подпункта 7 Постановления может быть выполнено путем ограничения присутствия значительного количества людей в храме без запрета совершать богослужения. Кроме этого, данное Постановление не предусматривает требования закрывать храмы», — заявили в Синодальном отделе.

В УПЦ обратили внимание, что 4 апреля 2020 года начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время совещания с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций заверил, что храмы и другие культовые сооружения не будут закрываться и не будет никаких препятствий в проведении богослужений. Однако с 6 апреля полиция будет следить, чтобы не было скопления людей в храмах и возле храмов.

«Таким образом, по состоянию на сегодня храмы Украинской Православной Церкви открыты, богослужения в храмах совершаются в закрытом режиме при участии минимального количества человек, необходимых для совершения уставного богослужения. Во внеслужебное время люди могут посещать храм, поэтому нужно не допускать скопления людей и следить за соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий. Любое скопление людей в храме или на церковном дворе будет расцениваться правоохранительными органами как нарушения правил карантина», — предупредили в Юридическом отделе.

«Обращаем внимание, что за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн. А если нарушаются санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционных заболеваний, то могут привлечь к уголовной ответственности. Подчеркиваем, что запрет на собрания в количестве больше чем два человека (начинает действовать с 6 апреля 2020 года) пытаются применить к случаям, когда люди находятся в храме, что является недопустимым, так как данная норма касается исключительно перемещение людей на улице», — заявили в Церкви.

«Учитывая то, что в регионах могут действовать ограничения местного уровня и другое понимание Постановления, что может приводить к нарушению прав верующих и религиозных общин УПЦ, просим сообщать об этом на горячую линию Юридического отдела УПЦ по номеру: (097) 537−55−96», — говорится в заявлении УПЦ.

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