3 апреля 2020 года, в канун субботы 5-й седмицы Великого поста — праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице перед чудотворным Серафимо-Дивеевским образом Божией Матери «Умиление» в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви совершил объезд вокруг Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский.

Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление», келейная икона преподобного Серафима, в течение года хранится в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. По традиции, в канун Субботы Акафиста икона приносится Предстоятелем в Богоявленский собор.

Накануне Святейший Владыка обратился с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции.

По окончании объезда Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Богоявленский кафедральный собор.

Прямая трансляция богослужения осуществлялась на телеканалах «Спас» и «Союз» и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Икона Божией Матери «Умиление» — келейный образ преподобного Серафима Саровского. Икона была обретена преподобным Серафимом в саровских лесах. Он называл ее «Радостью всех радостей». Чудотворный образ находился в его монастырской келье. Именно перед этой иконой святой отошел ко Господу 2 (14) января 1833 года.

В письменных воспоминаниях современников святого Серафима образ упоминается в описаниях последнего периода его жизни, когда, выйдя в 1815 году из затвора, он стал принимать в своей келье всех искавших беседы и поучения. После совместной покаянной молитвы и благословения, святой Серафим обыкновенно крестообразно помазывал чело пришедшего елеем из лампады, горевшей перед келейной иконой.

После кончины преподобного Серафима икона «Умиление» была передана в Дивеевский женский монастырь, чудотворный образ стал главной святыней обители. Для поклонения этой иконе верующие в XIX веке преодолевали пешком сотни и тысячи километров.

В 1927 году Дивеевский монастырь был закрыт, но святой образ удалось тайно вывезти, в течение десятилетий его хранили благочестивые люди. В июне 1991 года икона была передана Святейшему Патриарху Алексию II.

В настоящее время она постоянно находится в Патриаршей рабочей резиденции в Чистом переулке. Один раз в год — к празднику Похвалы Пресвятой Богородицы (празднуется в 5-ю субботу Великого поста) — Серафимо-Дивеевскую икону «Умиление» выносят для всеобщего поклонения в Богоявленский Елоховский кафедральный собор г. Москвы.

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