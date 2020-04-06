Москва и Эр-Рияд пока не могут договориться об условиях новой сделки, но едины в том, что в новом соглашении должны принять участие все ведущие нефтедобывающие страны…

Россия и Саудовская Аравия настаивают на том, чтобы США также обязались ограничить свою добычу нефти

Москва и Эр-Рияд не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Россия и Саудовская Аравия, а также другие страны — производители нефти стремятся прийти к соглашению, чтобы остановить ценовой кризис.

Обе стороны хотят, чтобы к соглашению присоединились Соединенные Штаты. По данным источников иностранного агентства, в пятницу, 10 апреля, может пройти встреча министров энергетики стран G20, на которой США попытаются привлечь к сокращению добычи.

В настоящий момент неясно, потребуют ли Москва и Эр-Рияд от Вашингтона публичного обязательства по сокращению добычи, либо сторонам будет достаточно некоего «компромиссного жеста».

По словам Александра Дынкина, академика РАН и президента Институт мировой экономики и международных отношений, Россия в качестве компромисса хотела бы, чтобы США сняли с неё часть санкций.

Впрочем, в Вашингтоне пока не демонстрируют никакого желания идти на уступки.

4 апреля на брифинге Трамп заявил, что считает ОПЕК незаконной структурой и картелем, который несправедливо относится к США. Он также подтвердил готовность ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты «тысяч, десятков тысяч рабочих мест» в Соединенных Штатах, но в то же время выразил уверенность, что Саудовская Аравия и Россия придут к соглашению. При этом на вопрос, планируется ли снятие или смягчение санкций против России, Трамп ответил отрицательно.

Новая встреча в рамках ОПЕК+ была запланирована на 6 апреля в формате видеоконференции, однако впоследствии её перенесли: по данным Reuters, она состоится 8 или 9 апреля. Как писал Bloomberg, заседание было перенесено из-за спора России и Саудовской Аравии о том, «кто виноват в падении цен на нефть» и развале предыдущей сделки.

3 апреля на совещании с главами российских нефтяных компаний президент Владимир Путин заявил, что Россия не была инициатором завершения предыдущего соглашения. По его словам, одной из причин обвала на нефтяном рынке стал «выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи» и заявления о «значительных скидках на нефть». По мнению российского лидера, эти действия Эр-Рияда могли быть связаны с попыткой «избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть». В Саудовской Аравии, в свою очередь, заявили, что эта информация «полностью лишена истины», а от соглашения отказалась именно Россия.

На совещании с главами нефтяных компаний Путин также сообщил о необходимости сокращения добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки и готовности России в этом поучаствовать, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США.

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