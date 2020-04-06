Пандемия коронавируса сорвала маски с очень многих вещей в мире, показав истинное лицо современного общества потребления, которое неожиданно для себя оказалось перед лицом смерти. Это поветрие коснулось и церковной жизни. Сегодня мир становится свидетелем того, как греческие восточные Церкви одна за другой отказываются от праздновать Воскресение Христово из-за эпидемии.

Ранее перенести Пасху неожиданно решила Элладская Православная Церковь. Вслед за ней такое же решение принял Александрийский Патриархат. И вот теперь и в Антиохийском Патриархате заявляют о том, что все службы Страстной и Светлой седмиц будут совершаться за закрытыми дверями, без участия верующих.

4 апреля 2020 года Священный Синод Антиохийской Православной Церкви из-за эпидемии коронавируса принял решение о переносе торжественного празднования Светлого Христового Воскресения с 19 апреля на 27 мая 2020 года, то есть, на Отдание Пасхи, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Церкви Антиохии.

В послании Синода подчёркивается, что эпидемия коронавируса «уже обязала нас приостановить церковные службы и мы хотим предложить вам придерживаться общих мер, принятых во всем мире». Синод призвал верующих усилить «ежедневные молитвы и чтение Библии, писаний святых отцов и их биографий», уделять больше внимания «всему, что делает ваши дома малыми церквами».

Синод напомнил о необходимости «строгого соблюдения процедур, которые требуют официальные власти, ответственные за борьбу с эпидемией и её распространением, в том числе — оставаться дома».

Синодалы призвали «верующих во всех епархиях, священнослужителей, монахов и мирян, в полной мере сотрудничать с компетентными властями, чиновниками и здравоохранением во всём, что обеспечивает помощь и служит здравоохранению, социальному обеспечению и миру в обществе».

Богослужения и молитвы на протяжении Великой и Страстной седмицы, Вербного воскресенья и Славной Пасхи (19 апреля) будут совершаться только священниками и монахами, без участия верующих, а «двери храмов будут закрыты». Мирянам предлагается просмотр онлайн-трансляций.

Антиохийский Патриархат высказал надежду, «чтобы условия и Божья милость позволили нам вместе отпраздновать пасхальное богослужение в день Отдания Пасхи 27 мая 2020 года, когда пасхальное богослужение завершится полностью и при всем нашем участии мы, возможно, одержим победу над эпидемией и жизненный цикл вернётся к нормальному состоянию».

Вместе с тем синодалы подчеркнули, что «священный пост заканчивается в двенадцать часов ночи в субботу, на рассвете воскресенья, 19 апреля».

Что будут делать греки, если и к 27 мая пандемию не удастся победить, остаётся загадкой. Перенос празднования Воскресения Христова из страха перед смертью многим кажется делом противоречащим христианскому учению и духу самой Пасхи.

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