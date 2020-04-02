Русская линия
Сводка новостей от 2 апреля 2020

Заявления Трампа вызвали рост нефтяных цен
Глава Вашингтона заявил, что Саудовская Аравия, Россия и США ищут возможности для общей договорённости, чтобы стабилизировать нефтяной рынок…

НефтьМировые цены на нефть на торгах в четверг перешли к резкому росту после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия при посредничестве США сократят добычу нефти, сообщает газета «Взгляд».

По состоянию на 17.46 (мск) цена нефти Brent растёт на 23,36% – до 30,52 доллара за баррель. А минутами ранее цена Brent подскочила на 40%, до 35,99 доллара за баррель, передает РИА Новости.

В свою очередь цена нефти WTI выросла на 24,86% – до 25,36 доллара за баррель.

Кроме того, вслед за нефтью подскочил рубль. Курс доллара расчетами «завтра» к 17.47 (мск) падает на 1,05 рубля — до 77,74 рубля. При этом курс евро снижался на 1,72 рубля — до уровня 84,59 рубля.

Отмечается, что до скачка рынка нефти доллар прибавлял около 20 копеек, евро снижался на 50 копеек.

Между тем объём торгов на рынке акций России в марте вырос на 48,8% (до 98,8 трлн рублей) и стал рекордным за всю историю торговой площадки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Положительную динамику продемонстрировали все основные рынки биржи.

Зачем же Трамп так старается, чтобы поднялись российские рынки? Дело в том, что Вашингтон не устраивает нынешняя цена на нефть. На днях одна из американских компаний, добывавшая сланцевую нефть, уже объявила о своём банкротстве. Если не предпринять мер, то вслед за ней последуют и другие. А потому в интересах Вашингтона заключить нефтяную сделку с Саудовской Аравией и Россией. Выиграть от этой сделки должны все, но удастся ли сторонам договориться и на каких условиях, большой вопрос.

Русская линия

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