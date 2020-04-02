Протоиерей Андрей Ткачёв: «Если христиане из страха смерти откажутся поклоняться Воскресшему Христу, это будет конец христианства. И, может быть, мы наблюдаем его на наших глазах»

Протоиерей Андрей Ткачёв в эфире телеканала «Царьград» выступил с резкой критикой проекта «Пасха дома» Владимира Зеленского и напомнил верующим о том, что даже в блокадном Ленинграде и Москве во время страшной холеры храмы всегда были открыты, и верующие праздновали в них Воскресение Христово, не боясь смерти, потому что Христос победил смерть, сообщает СПЖ. Таким образом, священник косвенно прокомментировал и последнее решение Св. Синода Элладской Православной Церкви о переносе публичных торжеств в честь Пасхи.

«Пасха — это праздник победы над смертью. Да? Да! Христиане — это те, кто поклоняется Иисусу Христу, Божиему Сыну, как Победителю смерти, Смертию смерть Поправшему и жизнь Даровавшему. Да? Да! И собираемся мы на Пасху Божию в храмы для того, чтобы соборно отпраздновать победу Христа над смертью. Да? Да», — напомнил отец Андрей об основах исповедания православной веры в эфире телеканала «Царьград ТВ».

Таким образом, по мнению священнослужителя, празднование Пасхи дома, а не в храме — это абсурдная ситуация, при которой «христиане, панически боясь заболеть и умереть, то есть из страха смерти, отказываются праздновать победу Христа над смертью». «Большего абсурда я себе, честно говоря, не представляю. Честно говоря, я помню слова Григория Паламы, который говорит, что, если мы не целомудренны, никто не поверит нам, что Христос родился от Девы. Я согласен с ним. <…> И тот же Григорий Палама говорит, что боящемуся смерти никто не поверит, что Христос из мертвых Воскрес», — напомнил миссионер.

Протоиерей Андрей добавил, что все люди боятся смерти и он в том числе, но совершенная любовь изгоняет страх. «Вот и получается, что если вдруг будет Пасха по домам, а я не исключаю такой возможности, то это будет означать, что мы всё разрушили. Разрушили, по крайней мере, на том уровне, что мы из страха смерти отказались по-настоящему веровать в Победителя смерти», — предостерег священнослужитель.

Отец Андрей также напомнил верующим, что даже в блокадном Ленинграде люди, шатаясь от слабости и голода, шли в храмы и не пренебрегали богослужениями в дни Воскресения Христова. «Если почитать историю блокадного Ленинграда, там трупы лежали на улицах. Забит был водопровод, всё было заледеневшее, там доходяги-тени, а не люди, ходили по улицам, город обсыпался снарядами и бомбами, до сих пор ещё памятные таблички висят: „При обстреле иди на другую сторону“. А храмы были открыты. И там праздновали и Пасху, и Рождество», — рассказал отец Андрей.

Он обратил внимание, что и в Москве в 30-м и 45−47-м годах XIX века, когда «каскадом шли холерные волнения», храмы не закрывались, и никому даже не приходило в голову Пасху праздновать дома. «Если христиане из страха смерти откажутся поклоняться Воскресшему Христу, это будет конец христианства. И может быть мы наблюдаем его на наших глазах. Предлагаю вам об этом подумать. Если вам будет стыдно — значит, вы ещё живы», — заключил священнослужитель.

Русская линия