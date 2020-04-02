Торжественная ночная пасхальная служба в присутствии верующих в Греции состоится только в день Отдания Пасхи в ночь с 26 на 27 мая…

1 апреля 2020 года Св. Синод Элладской Православной Церкви призвал всех граждан страны оставаться дома до 11 апреля и согласился с требованием властей провести богослужения Страстной седмицы и Воскресения Христова за закрытыми дверями храмов без присутствия верующих, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Ecclesia.gr.

Чтобы греческие верующие всё же смогли принять участие в пасхальных торжествах, Синод принял решение о совершении торжественного богослужения в честь Светлого Христового Воскресения в день отдания Пасхи в ночь с 26 на 27 мая.

В пятом пункте синодального постановления сказано:

«Мы желаем и молимся о том, чтобы в скором времени опасность миновала, дабы мы все (духовенство и народ) могли удостоиться вместе отпраздновать Светлое Воскресение нашего Господа праздничным Воскресным богослужением во время Отдания великого праздника Пасхи, то есть в полночь со вторника 26 на среду 27 мая 2020 г.».

Кроме того, греческие архиереи призвали всех членов Элладской Церкви к усердной молитве в своих домах. «Сделайте себя алтарём, жертвуя с любовью своим присутствием в святом храме и своим приступанием к Святому Причастию ради всех ваших братьев, которые являются живыми алтарями Бога».

Синод также заверил, что священники будут в это время «служить скромно, без громкоговорителей и торжественного колокольного звона „при закрытых дверях“, каким бы трудным и огорчительным это ни было для нас, за „жизнь и спасение мира“, „в болезнях прибывающих“, врачей и медсестер и всех добровольцев, которые в духе самопожертвования отдают себя, чтобы защитить жизнь многих людей и общественное здоровье».

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