2 апреля 2019 года президент России Владимир Путин выступил с вторым за последнее время обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.

Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии — безусловный приоритет властей, сказал он. Однако, никаких новых мер поддержки бизнеса и граждан так и не озвучил.

Вместе с тем, Путин объявил о необходимости более жёстких ограничений в ряде регионов. Местным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой вводить режим для борьбы с коронавирусом.

Глава государства поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в мире и в России ещё не пройден.

Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски.

По словам Путина, переломить ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удаётся. При этом получилось оградить пожилых людей от инфекции, не допустить вспышки в детских учреждениях. Он считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.

Чего будут стоить эти меры российской экономике точно пока неизвестно. Но по оценке главы Счётной палаты Алексея Кудрина, потери от мер по борьбе с коронавирусом могут привести к потере вплоть до 8% ВВП, сообщает портал «Прайм».

«За две последние недели прогнозы по российской, в том числе, экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину — от 3 до 5 процентов, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%», — сказал Кудрин на совещании Президента с членами правительства.

По словам Кудрина, экономике России может потребоваться в этом году господдержка в 5% ВВП или даже выше. «В тот кризис (в 2009 году) мы потратили почти 10% ВВП на поддержку. Причём половина ушла на капитализацию банков в разных формах, а значительная часть, конечно, на компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета и на дополнительную помощь бизнесу в разных форматах. Сейчас ситуация нестандартная, и даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз, общий объём поддержки от 5% ВВП и выше скорее всего потребуется. Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что во время мирового финансового кризиса в 2009 году средняя цена на нефть была 61 доллар за баррель. В текущем году цена на нефть будет существенно меньше, добавил глава Счетной палаты. «Ситуация на рынке сильно отличается от того, что было раньше, то есть здесь более нестандартные, шоковые ситуации на рынке нефти», — указал Кудрин.

По его мнению, властям России придется идти на нестандартные формы поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, в том числе на прямые субсидии отдельным отраслям. «И нам придётся идти опять же на нестандартные формы поддержки, которых в прошлый раз (в 2009 году — ред) не было, — на прямые субсидии отдельным отраслям, теперь больше, наверное, не банковский сектор, а сектор услуг, где помочь, в том числе и частично компенсировать зарплату», — сказал Кудрин.

По его словам, соответствующие предложение уже есть у экономистов. «Допустим, в проценте от уплаченных налогов за прошлый год и так далее. Но такая прямая поддержка тоже потребуется, только отсрочки долгов или налогов не спасут ситуацию во многих отраслях», — добавил глава Счетной палаты.

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