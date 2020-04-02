Предстоятель Грузинской Церкви благословил священникам совершать богослужения на открытом воздухе или с ограниченным количеством верующих…

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II: Все храмы в Грузии будут открыты

Грузинская Патриархия распространила чрезвычайное обращение к верующим Грузинской Церкви Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в связи с распространением коронавируса, в котором Патриарх Илия II заявил, что двери храмов закрываться не будут, но вместе с тем, в Грузии вводятся ряд ограничений, сообщает Благовест-инфо.

«Исходя из сложившейся ситуации, хочу обратиться к вам, мои духовные дети, и попросить вас, принять следующие советы», — говорится в обращении главы Грузинской Православной Церкви, которое приводит портал Грузия-Online:

«Во время общения с людьми, в том числе в храме и находясь во дворе церкви, соблюдайте установленную дистанцию;

— во время совершения Божественной литургии (или других общих богослужений) пусть в храмах остаются священнослужители, певчие (церковный хор), а в больших кафедральных соборах — ограниченное количество прихожан;

— прихожанам рекомендуется находиться во дворе храма, то есть на открытом пространстве и так принимать участие в молитвах;

— в небольших храмах допускается молитва под открытым небом на временно установленных трапах;

— духовным лицам и служителям храмов с учётом сложившегося положения будут даны дополнительные указания".

Менять практику причащения верующих в Грузинской Патриархии не стали.

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