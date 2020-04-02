«Всякое предположение о том, что болезни могут передаваться через Святое Причастие или способ принятия Святого Причастия, оскорбляет догматическую истину Церкви»
Греческие архиереи категорически отказались менять правила причащения верующих…
Синод Элладской Православной Церкви рассмотрел вопрос возможного изменения практики причастия верующих из-за коронавируса и категорически отказался от каких-либо нововведений в существующую церковную практику в этом вопросе, сообщает Orthodox Times.
Члены Синода призвали верующих Греции соблюдать дисциплину и выполнять требования властей, оставаясь дома. Уточняется также, что это временное пребывание христиан в домашней молитве и в их «домашних церквах» не предполагает никакого сомнения и не ставит под вопрос Таинство Святого Причащения.
«Всякое предположение о том, что болезни могут передаваться через Святое Причастие или способ принятия Святого Причастия оскорбляет догматическую истину Церкви, не принимается и осуждается», — заявили в Синоде.
Таким образом, Русская Православная Церковь на сегодняшний день является единственной Поместной Православной Церковью, которая пошла на изменение практики причастия верующих из-за коронавирусной инфекции. Нигде больше в мире не «дезинфицируют лжицу» во время причащения мирян.
«Всякое предположение о том, что болезни могут передаваться через Святое Причастие или способ принятия Святого Причастия, оскорбляет догматическую истину Церкви» Греческие архиереи категорически отказались менять правила причащения верующих...