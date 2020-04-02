«Всякое предположение о том, что болезни могут передаваться через Святое Причастие или способ принятия Святого Причастия, оскорбляет догматическую истину Церкви»

Синод Элладской Православной Церкви рассмотрел вопрос возможного изменения практики причастия верующих из-за коронавируса и категорически отказался от каких-либо нововведений в существующую церковную практику в этом вопросе, сообщает Orthodox Times.

Члены Синода призвали верующих Греции соблюдать дисциплину и выполнять требования властей, оставаясь дома. Уточняется также, что это временное пребывание христиан в домашней молитве и в их «домашних церквах» не предполагает никакого сомнения и не ставит под вопрос Таинство Святого Причащения.

«Всякое предположение о том, что болезни могут передаваться через Святое Причастие или способ принятия Святого Причастия оскорбляет догматическую истину Церкви, не принимается и осуждается», — заявили в Синоде.

Таким образом, Русская Православная Церковь на сегодняшний день является единственной Поместной Православной Церковью, которая пошла на изменение практики причастия верующих из-за коронавирусной инфекции. Нигде больше в мире не «дезинфицируют лжицу» во время причащения мирян.

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