В храмах Псковской митрополии полностью остановлены все публичные богослужения. Это единственная епархия Русской Церкви, правящий архиерей которой пошёл на такой шаг…

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов), судя по всему, больше всех своих собратьев-архиереев Русской Православной Церкви оказался обеспокоен распространением коронавируса и своим указом временно приостановил все «общественные богослужения в Псковской митрополии». Причём этот запрет «касается всех монастырей и храмов», сообщает сайт Псковской епархии.

Начиная с 31 марта и до особого указа «священники будут приносить Бескровную Жертву лишь в присутствии необходимого числа церковнослужителей». «На время богослужений двери храмов будут закрыты», — говорится в обращении владыки Тихона.

«Готовящиеся ко Святому Причащению должны будут созвониться с приходским священником и в назначенное время прийти в храм. Подготовка ко Святому Причащению совершается обычным порядком. В храме во время причащения должно быть не больше двух прихожан. Держитесь друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Причащать вас будут Запасными Святыми Дарами. Это — известная практика ещё со времен Древней Церкви. Если сможете, принесите с собой из дома бутылочку воды для запивки, или принимайте запивку из одноразовых стаканчиков. Заранее подготовьтесь к исповеди: напишите исповедь на бумаге и священник прочтёт её», — призвал архиерей.

«Все эти правила касаются в том числе небольших и деревенских храмов. Несколько дней назад, на нерабочую неделю, в Псковскую область приехало большое количество людей из городов, где много заразившихся и больных коронавирусом. Таинства Крещения и Соборования, кроме экстренных случаев, откладываются до моего особого указа, который будет доведён до всех священников и прихожан. Отпевание совершать на кладбищах в присутствии небольшого числа людей», — распорядился митрополит Тихон.

«Чтобы в эти дни вы духом и мыслью могли пребывать в храме, мы будем проводить трансляцию богослужений на сайте Псковской митрополии. Расписание трансляций вы сможете узнать также на нашем сайте», — отметил он.

Русская линия