Архиепископ Американский Элпидофор объявил о переносе визита Константинопольского Патриарха Варфоломея в Соединенные Штаты Америки в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, сообщает Orthodoxtimes.com.

Решение перенести визит было принято на Фанаре после консультаций с Центром по контролю заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения «с целью обеспечения здоровья и безопасности верующих, которые стремятся получить благословение Вселенского Патриарха во время его визита в архиепископию».

Комментируя это решение Патриарха Варфоломея, архиепископ Елпидофор заявил:

«Здоровье нашего Вселенского патриарха и наших общин является нашим главным приоритетом в это время пандемии. Отсрочка апостольского визита является необходимой мерой предосторожности, и мы очень надеемся принять его Всесвятое Величество, когда придёт время. А до тех пор мы молимся за его дальнейшее крепкое здоровье и процветание, как молимся и за весь мир».

Глава Фанара не был в США уже около 10 лет, так как у него не сложились отношения с бывшим главой греческой Архиепископии в США митрополитом Димитрием. После недавней отставки последнего и избрания на его место владыки Элпидофора на Фанаре тут же заговорили о возможном визите Патриарха Варфоломея в США. Но и в этот раз визит оказался сорван — на сей раз из-за коронавируса.

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