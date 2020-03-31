В ночь с 27 на 28 марта 2020 года во всех монастырях и скитах Афона было совершено Всенощное бдение с чтением особых молитв Покровительнице Святой Горы Пресвятой Богородице и священномученику Харалампию, которому молятся об избавлении от эпидемий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт «Orthodox Times».

Согласно решению Священного Кинота Святой Горы, в каждой афонской обители были совершены особые молебны перед мощами святых угодников Божиих и чудотворными иконами, с вознесением молитв против распространения коронавирусной инфекции.

Монахи Святой Горы также помолились о поддержке тех, кто находится на «передовой» борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что богослужения проводились за закрытыми дверями, без паломников.

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