Верховная рада Украины под покровом ночи и под прикрытием карантина из-за коронавируса в ночь на 31 марта во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года, сообщает «Немецкая волна».

В поддержку законопроекта выступили 259 депутатов, из них 209 — члены партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, инициативу поддержали парламентарии из фракции «Европейская солидарность», «Голос» и группа «Довира».

До 2024 года землю смогут покупать только физические лица. Площадь приобретаемых одним покупателем участков при этом не должна будет превышать 100 гектар.

С 2024 года сельскохозяйственные угодья на Украине смогут покупать и юридические лица. Лимит площади участков, приобретаемых одним покупателем, будет при этом повышен до 10 тысяч гектар. Приватизация государственной земли, однако, будет запрещена. Что касается возможности покупки земли на Украине иностранцами, то этот вопрос должен будет решаться на референдуме.

На проведении земельной реформы в Украине настаивает Международный валютный фонд. Однако дискуссии о земельной реформе в стране сопровождают массовые протесты. Противниками закона о продаже земли на Украине выступают Всеукраинский аграрный совет, Ассоциация фермеров и землевладельцев Украины, а также ряд партий и общественных организаций.

Их сопротивления принятию нового закона удалось избежать благодаря коронавирусу. Но как принятие этого закона скажется на доверии украинцев Зеленскому и его партии пока неизвестно. Некоторые эксперты считают, что президент Украины сумел воспользоваться ситуацией карантина и переиграть своих политических оппонентов, однако он вряд ли сможет обмануть своих избирателей. А большинство украинцев опасаются распродажи сельскохозяйственных земель.

Русская линия