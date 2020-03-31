Русская линия
Сводка новостей от 31 марта 2020

Собянин планирует установить строгую слежку за москвичами, а Госдума предлагает сажать в тюрьму за нарушение карантина
Московские власти заявляют, что в течение ближайшей недели будет развёрнута «умная система контроля соблюдения домашнего режима»…

Сергей СобянинТема распространения коронавируса постепенно превращает Москву и другие регионы России в территории, где установлен тотальный контроль за всеми жителями. О том, какими возможностями уже обладают российские чиновники, чтобы «бороться с вирусом», мы узнаем в ближайшую неделю. Но и сейчас уже ясно, что даже если коронавирус отступит, новые технологии по слежке за людьми получат в России сильнейший импульс для дальнейшего развития и модернизации. При этом прикрываться это будет необходимостью бороться с заразой и общественной безопасностью.

В Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Об этом в своем блоге официально сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт Lenta.Ru. Пропуска или QR-коды будут выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы. «В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — подчеркнул градоначальник.

Данная мера вводится в рамках всеобщего режима изоляции, который вступит в силу в столице 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать её.

По словам Собянина, покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на неё ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

Тем временем, Госдума сразу в трёх чтениях одобрила законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло массовое заражение или отравление людей.

За нарушение правил предлагается взимать штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты за 3−5 лет, либо запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 1−3 года, либо ограничить свободу на срок до 3 лет.

Если же нарушение правил повлекло смерть человека или связано с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предлагается ввести штрафы до 2 млн рублей, запретить занимать определенные должности на 3−5 лет или ограничить свободу на срок до 5 лет. При смерти 2 и более человек предлагается ограничение свободы до 7 лет.

При этом остаётся совершенно неясным, что является нарушением карантина или санитарно-эпидемиологических правил и о каких вообще правилах идёт речь. Это касается тех граждан, которым официально было предписано находиться дома после поездки за границу или же обо всех москвичах и жителях других регионов, которых чиновники призвали добровольно соблюдать режим самоизоляции? Российские власти под угрозой огромных штрафов и тюрьмы устанавливают тотальный контроль для всех жителей России или же пока это касается только заболевших и находящихся под подозрением?

Русская линия

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Собянин планирует установить строгую слежку за москвичами, а Госдума предлагает сажать в тюрьму за нарушение карантина
Московские власти заявляют, что в течение ближайшей недели будет развёрнута «умная система контроля соблюдения домашнего режима»...

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