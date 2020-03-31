Дональд Трамп представляет из себя такого американского политика, которого крайне редко можно встретить в США. Все знают о простодушии американцев, но президент США отличается особенной простотой. Вряд ли в мире можно встретить политика, который бы откровенно признался, что он оказывает помощь соседнему государству, посылая туда только ту помощь, которая не нужна в самой стране. А именно в этом признался Трамп, говоря об Италии.

Главный лозунг нынешнего президента США является «Америка превыше всего», а потому он не мог не уточнить, что сначала он думает об американцах, а уже во вторую очередь обо всех остальных. Впрочем, так поступают все нормальные люди и даже политики, но признаются в этом далеко не все.

«Мы направляем Италии многое из того, что не нужно нам <…>. Также мы помогаем деньгами. Мы очень помогаем Италии», — сказал глава вашингтонской администрации, слова которого приводит ТАСС.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Италии [Джузеппе Конте]. У нас есть дополнительные ресурсы, дополнительная продукция [медицинского назначения для борьбы с коронавирусом], в которой мы не нуждаемся. Мы отправим им в Италию медицинские <…> принадлежности примерно на $ 100 млн», — отметил президент. Трамп не уточнил, о каких именно принадлежностях идет речь, но добавил, что они могут быть использованы в больницах, в операционных.

Позднее пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора с Конте Трамп «подтвердил приверженность США сотрудничеству с Италией» и другими европейскими странами, «чтобы положить конец распространению вируса и оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается». Трамп также выразил Конте свои соболезнования относительно тех, кто умер в Италии в результате заболевания, вызываемого коронавирусом.

«Президент и премьер-министр договорились и впредь тесно сотрудничать, в том числе в рамках Группы семи <…> и Группы двадцати, чтобы победить вирус и способствовать росту экономики», — добавили в Белом доме.

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