Русская линия
Сводка новостей от 31 марта 2020

Святая простота Дональда Трампа
Президент США публично заявил, что Вашингтон помогает Италии теми вещами, которые не нужны самим американцам…

Дональд ТрампДональд Трамп представляет из себя такого американского политика, которого крайне редко можно встретить в США. Все знают о простодушии американцев, но президент США отличается особенной простотой. Вряд ли в мире можно встретить политика, который бы откровенно признался, что он оказывает помощь соседнему государству, посылая туда только ту помощь, которая не нужна в самой стране. А именно в этом признался Трамп, говоря об Италии.

Главный лозунг нынешнего президента США является «Америка превыше всего», а потому он не мог не уточнить, что сначала он думает об американцах, а уже во вторую очередь обо всех остальных. Впрочем, так поступают все нормальные люди и даже политики, но признаются в этом далеко не все.

«Мы направляем Италии многое из того, что не нужно нам <…>. Также мы помогаем деньгами. Мы очень помогаем Италии», — сказал глава вашингтонской администрации, слова которого приводит ТАСС.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Италии [Джузеппе Конте]. У нас есть дополнительные ресурсы, дополнительная продукция [медицинского назначения для борьбы с коронавирусом], в которой мы не нуждаемся. Мы отправим им в Италию медицинские <…> принадлежности примерно на $ 100 млн», — отметил президент. Трамп не уточнил, о каких именно принадлежностях идет речь, но добавил, что они могут быть использованы в больницах, в операционных.

Позднее пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора с Конте Трамп «подтвердил приверженность США сотрудничеству с Италией» и другими европейскими странами, «чтобы положить конец распространению вируса и оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается». Трамп также выразил Конте свои соболезнования относительно тех, кто умер в Италии в результате заболевания, вызываемого коронавирусом.

«Президент и премьер-министр договорились и впредь тесно сотрудничать, в том числе в рамках Группы семи <…> и Группы двадцати, чтобы победить вирус и способствовать росту экономики», — добавили в Белом доме.

Русская линия

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