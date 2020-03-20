Принятая без какого-либо широкого церковного обсуждения «Инструкция в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции» ввела в смущение очень многих верующих Русской Православной Церкви и вызвала волну возмущения ряда священнослужителей и монашествующих, которые увидели в новой практике «дезинфекции лжицы» кощунство и обновленчество, помноженные на неверие и малодушие.

Понимая это, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда попытался оправдать принятые нововведения, однако, сделал это таким образом, что только вызвал ещё большее отвращение к новой практике.

«Прежде всего людей волнует ситуация с принятием Святых Христовых Тайн, с тем, что в инструкции сказано, что после каждого причастника необходимо платом, смоченным в спиртосодержащей жидкости, протирать лжицу после каждого причастника. Мы не подвергаем сомнению то, что через Таинства, Тело и Кровь Христову человек не может заразиться. Оно преподносится «во исцеление души и тела», — попытался убедить верующих Легойда в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера».

При этом он обосновал публикацию инструкции «именно любовью и заботой» о верующих, потому что в ином случае напуганные люди «не пойдут в храм, к Причастию из страха заболеть». То есть Патриарх Кирилл и Синод, по мысли Легойды, решили в столь важном вопросе, как Причащение, ориентироваться на мнение и поведение тех, кто по своему малодушию «боится причащаться» во время эпидемии, то есть на «захожан». Кстати, от коронавируса в Москве пока не умер ни один человек.

Дальше — больше. Сам Владимир Легойда обратил внимание, что в инструкции речь идёт о том, что в храме все стоят вместе, и поэтому если кто-то заражён, он во время причащения может заразить других, поскольку на лжице «могут оставаться частицы, слюна и прочее». О том, что заражённый может заразить окружающих не во время Причастия, а просто находясь в храме, Легойде в голову, видимо, не приходит. А раз так, то к чему тогда такие возмутительные меры, повергающие многих верующих в смущение и вторгающиеся в само Таинство Причащения?

В качестве ещё одного сомнительного аргумента в пользу новой практики Причастия глава Синодального отдела обратил внимание на «довольно жёсткие предписания санитарных властей», а также на то, что во многих странах храмы вовсе закрыты. «В Москве представители других религий «сократили свои религиозные практики», в то время как «у нас храмы открыты, и мы можем прибегать к Таинству», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Впрочем, для многих верующих это совершенно не так. Принимать Тело и Кровь Христовы при такой нарочитой «дезинфекции лжицы» многие прихожане не желают, поскольку бояться навести на себя гнев Божий за малодушие и неверие. И если в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ этого не понимают, то тем хуже самим этим «синодалам». Закрыть храмы в данном случае для верующих было бы предпочтительнее, чем кощунствовать над Причастием. Греки, кстати, именно так и сделали, а не стали менять правила Причащения.

Стоит отметить, что в последнее время Русскую Церковь и без того сотрясают постоянные скандалы, связанные с активизацией церковных обновленцев. Совсем недавно верующие Твери вынуждены были отстаивать своё право молиться на церковно-славянском языке. И вот теперь монашествующие Троице-Сергиевой лавры также вынуждены были встать на защиту Таинства Причастия. От кого? От Патриарха и Синода.

При этом в отличие от благоденствующей Московской Патриархии гонимая Украинская Православная Церковь под Предстоятельством Блаженнейшего Онуфрия не стала вводить такие «новшества», хотя давление на неё оказывается невероятное. Так неужели священноначалие Русской Православной Церкви не понимает, к чему ведут такие инструкции?

Русская линия