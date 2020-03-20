Русская линия
Сводка новостей от 20 марта 2020

В Вятке памятник Царской семье могут переместить на набережную Грина
В Вятской епархии надеются убедить власти вернуться к этому вопросу…

Памятник Царской семье Николая IIВятская епархия планирует попросить городские власти Вятки (ныне Киров) перенести памятник Императору Николаю II и его семье на набережную Грина. Епархия изначально планировала установить монумент на этом месте, и решение было согласовано с депутатами, но отменено после проведения общественных слушаний. В итоге памятник разместили на территории Серафимовского собора в Вятке, сообщает «Белая Россия».

Священник Андрей Лебедев заявил, что после ухода с поста главы администрации Ильи Шульгина «позиция изменилась», и теперь епархия надеется убедить власти вернуться к этому вопросу. «Мы надеемся исполнить первоначальный план. Это было бы исторически оправдано», — отметил отец Андрей, добавив, что памятник Царской семье будет способствовать «укреплению семейных ценностей».

Напомним, установка памятника Царской семье в 2018 году в Вятке сопровождалась скандалом. Вятская епархия просила разрешить установку монумента в людном месте, на набережной Грина. Депутаты одобрили инициативу епархии, но часть жителей выступила против. Противники заявляли, что фигура Государя Николая II неоднозначно воспринимается жителями, а сам Император не имеет никакого отношения к Вятке. В итоге епархии предложили установить памятник на территории храма, что и было сделано.

Царская семья Государя Николая II была в Вятке 2 августа 1917 года, когда была отправлена в сибирскую ссылку. Во время остановки Император с родными выходили погулять по вятской земле. Историки установили, что место остановки было на высоком берегу Вятки на территории современного Нововятска — сейчас это место называется Красная горка. На месте, где выходили члены Царской семьи сейчас установлен Поклонный Крест.

Как отмечает священник Андрей Лебедев, на набережной памятник мученикам стоял бы на возвышении над рекой Вяткой, что было бы весьма уместно. Кроме того, город стоит на Транссибирской магистрали, которая была построена при участии Николая II, и достойное место для памятника на набережной было бы оправдано с исторической точки зрения.

О. Андрей сообщил также, что переносом памятника инициативы не заканчиваются. Предлагается установить еще два монумента. Первый — у Вятской филармонии, на месте которой возвышался Александро-Невский собор, напоминавший фасадами и размером московский храм Христа Спасителя и взорванный большевиками в 1937 году. В память о нём и предлагается поставить памятник св. князю Александру Невскому.

Ещё один памятник может появиться в Александровском саду. Предлагается увековечить Императора Александра I, посетившего с визитом Вятку. В честь этого события и заложен сад, в советское время получивший кличку Степана Халтурина. По словам о. Андрея, есть меценаты, готовые оплатить создание памятников.

Русская линия

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