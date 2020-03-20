«Дорогие братья и сестры, друзья Псково-Печерского монастыря, наши паломники, обращаюсь к вам с просьбой необычной, но очень убедительной», — обратился 20 марта к верующим митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в своём видеообращении, которое появилось на официальном сайте обители.

Владыка призвал православных христиан до 12 апреля воздержаться от поездок в монастырь, поскольку об этом попросили местные власти. «Помолитесь за нас дома. К сожалению, в Псковской области обнаружено моровое поветрие, о котором мы все знаем, и санитарные службы просят ограничить поток паломников и туристических экскурсий».

Митрополит Тихон сообщил, что в настоящее время все паломнические поездки в монастырь приостановлены. «Надеюсь, вы с пониманием отнесётесь к этому. Богослужения в монастыре не останавливаются — будем молиться все вместе, чтобы благополучно без потерь пройти это великопостное испытание».

Русская линия