|Сводка новостей от 20 марта 2020
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Неужели священноначалие Русской Православной Церкви не понимает, к чему ведут такие инструкции?
Митрополит Запорожский Лука (Коваленко): «От применения одноразовых/личных ложек, дезинфекции лжицы воздержаться, как от проявления маловерия и недостойного отношения к Таинству Евхаристии»
В Вятке памятник Царской семье могут переместить на набережную Грина
Игорь Сечин: «Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро»
Коронавирус поставил миллионы российских предпринимателей на грань банкротства
Этот день в Русской истории