Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $ 60 за баррель. Такое мнение выразил журналистам один из главных сторонников разрыва соглашения России и ОПЕК по сокращению добычи нефти глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает ТАСС.

«Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до $ 60 при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал он.

Сечин отметил, что резкое снижение цен на нефть до текущего уровня не является драматичным, однако и «большой радости не приносит».

«Нынешние цены я бы не назвал стресс-сценарием. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма», — сказал он.

«Уже появляется информация о выходе части добычных активов сланцевого производства. Снижение цен до такого уровня не даёт возможности привлечения финансирования, хотя финансовые власти США активно поддерживают своих производителей. Какие бы инвестиции не предлагались, текущий уровень цены не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть», — сказал он.

«Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объёмов добычи», — сказал Сечин. «Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно, и убеждены в том, что надо придерживаться рыночных конструкций и работать в рынке, показывать свою эффективность», — пояснил он.

Глава «Роснефти» сообщил, что у компании низкая себестоимость добычи, которая составляет $ 3,1 на баррель. «У нас в целом операционные затраты низкие, $ 3,1 на баррель. У нас есть весь набор механизмов для того, чтобы исполнить те планы, которые у нас есть», — сказал он.

«Важно сохранить долю на рынке. Цена корректируется, а вот если вы уйдёте от своих потребителей, вы туда больше не вернётесь никогда», — сказал он. По его словам, за годы действия соглашения ОПЕК+, когда страны-участницы сокращали добычу, США смогли значительно увеличить свою ролю на рынке за счёт других стран.

«Посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении ОПЕК+. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда», — отметил Сечин, добавив, что были построены порядка девяти новых экспортных трубопроводов, морские терминалы, начался активный вход американских газовиков и нефтяников на европейский рынок.

«В 10 раз, например, увеличились поставки в Индию, в 6 раз — в Европу. Надо нам сохранять свою долю рынка или не надо? Я тоже так думаю, что надо», — подчеркнул глава Роснефти.

«С учётом того, что у нас всё-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России», — сказал Сечин.

Он отметил, что компания работает «в плотной координации с Центральным банком» и рассчитывает, что такие меры «приведут к результату».

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