Митрополит Запорожский Лука (Коваленко): «От применения одноразовых/личных ложек, дезинфекции лжицы воздержаться, как от проявления маловерия и недостойного отношения к Таинству Евхаристии»

19 марта 2020 года в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями на Украине и введением юридической ответственности за их нарушение, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука издал распоряжение об особенностях совершения богослужений и Таинств в храмах Запорожской епархии, которые необходимо соблюдать до окончания установленного карантинного периода, сообщает СПЖ.

Распоряжение и содержащиеся в нём материалы (приложение 1 «Примерная схема совершения богослужений и Таинств на период карантина» и приложение 2 «Последование Святаго Елеа, совершаемое поскору») «в обязательном порядке доводятся благочинными церковных округов и управляющими монастырями до вверенного духовенства под личную подпись, о чем докладывается Рапортом на имя Правящего Архиерея», гласит документ.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Запорожской епархии 20 марта, в период и до окончания карантина во всех храмах и монастырях Запорожской епархии вводится следующие особенности совершения богослужений и таинств:

Общие указания

Настоятелям необходимо назначить лицо, ответственное за количество прихожан, формирующее группы до 10 человек, участвующих в богослужении и принимающих Св.Тайны.

Целование Креста, икон, святых мощей заменить коленопреклонением перед ними.

При преподании прихожанам священнического благословения руку для целования не давать.

Приходским работникам соблюдать респираторную гигиену, использовать одноразовые перчатки, регулярно производить влажную уборку помещений и обработку киотов дезинфицирующими составами.

Панихиды в родительские субботы следует совершать на улице. В том случае, если количество прихожан превышает 10 человек, прихожане разделяются на группы по 10 человек. Расстояние между группами прихожан, согласно рекомендации ВОЗ, должно составлять 3 метра.

Всенощное бдение и таинство Елеосвящения

В течение Поста совершать таинство Соборования полным чином один раз. Последующие разы — поскору (приложение 2). Количество соборующихся разбивается на группы не более 10 человек.

Допускается совершать помазание елеем одноразовыми ватными палочками, индивидуально для каждого прихожанина (палочки прихожане держат в руках). Особенности размещения прихожан аналогичны литургическим предписаниям.

Исповедь

Общая Исповедь совершается накануне (вечером либо в течение недели) с учетом соблюдения карантинных норм (группа не более 10 человек).

Священник читает молитвы последования Исповедания.

В случае необходимости дополнительно исповедовать грех, неназванный священником, предварительно подготовить вспомогательную записку-памятку для минимизации контакта между священником и исповедующимся.

Прихожане индивидуально подходят под чтение разрешительной молитвы.

Литургия (совершается по обычному чинопоследованию, соответствующему дню)

Одновременное нахождение в храмовом помещении — не более 10 человек, включая клириков, причетников и прихожан.

В храмах с большой внутренней площадью допускается более 10 прихожан, которые разделяются на группы по 10 человек. Расстояние между группами, согласно рекомендации ВОЗ, должно составлять 3 метра.

В храмах с ограниченной внутренней площадью людей размещать на прихрамовой территории группами до 10 человек, обеспечив возможность прослушивания богослужения с помощью акустической техники. Расстояние между группами — 3 м.

Если литургия совершается на улице, прихожане должны находиться на расстоянии 3 м между собой.

Допускается поэтапное Причащение прихожан, согласно графика, установленного настоятелем, с предварительным групповым чтением Изобразительных.

Допускается индивидуальное Причастие на дому по чину Причащения больных.

Порядок преподания мирянам Тела и Крови Господней

К Чаше прихожан допускать группами не более 10 человек, с соблюдением дистанции между ними, рекомендованной ВОЗ.

От применения одноразовых/личных ложек, дезинфекции лжицы воздержаться, как от проявления маловерия и недостойного отношения к Таинству Евхаристии.

Те, кто сомневаются, что в Чаше находятся Тело и Кровь Христовы, попаляющие всякую скверну и очищающие от всякой нечистоты, могут воздержаться от Причастия, во время карантина употребляя Святую воду и Антидор дома.

Допускается использование одноразовых бумажных салфеток для отирания уст после Причастия. Салфетки собираются в отдельную емкость для последующего сжигания. Целование Чаши после Причастия НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ.

После Причастия

Желательно воздержаться от раздачи запивки, ограничиваясь выдачей только Антидора или просфоры, завернутых в салфетку. Воду на запивку причастникам необходимо приносить с собой. В случае возмущений и непонимания со стороны прихожан допускается использование одноразовых бумажных стаканчиков.

Храмовым сотрудникам соблюдать необходимые санитарные нормы — быть в марлевой маске и одноразовых перчатках.

По окончании Литургии вместо напрестольного Креста каждому рекомендуется целование нательного крестика.

Монастыри

Не допускать мирян в монастырские помещения, кроме храма.

Ограничить контакты ВСЕХ постоянно проживающих на территории монастыря с лицами, в нем не проживающими.

На время карантина прекратить размещение паломников на ночлег в монастыре.

Как сообщал СПЖ, в условиях карантина митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал клириков и прихожан УПЦ, у которых есть автомобили, подвозить на работу медиков.

Русская линия