Вчера вечером в Троице-Сергиевой Лавре прошло общее собрание братии монастыря. Обсуждалась ситуация, связанная с распространением в мире инфекции COVID-19, а также синодальная инструкция духовенству по поводу этой инфекции.

Главный врач медсанчасти Лавры игумен Тихон (Барсуков) весьма обстоятельно рассказал обо всём, что связано с пандемией вируса в мире и положением дел в России. Затем братия обители очень ревностно и единодушно высказалась за то, чтобы оставить без изменений существующую богослужебную практику, основанную на вековых уставах и традициях. То есть не будет никаких протираний антисептиком и полосканий в спирте лжицы (которая относится к священным сосудам и непосвящённые, например, традиционно не могут к ней даже прикасаться — только принимать с неё устами часть Святых Даров). Крест по-прежнему преподаётся для целования, как и священническое благословение — с возможностью облобызать десницу. Решение основано на глубокой духовной потребности и запросах со стороны и братии монастыря, и пасомых, а также на пастырских свидетельствах духовников Лавры. Так, священники, уже около 30 лет несущие тюремное послушание, рассказали о практике причащения в СИЗО заражённых и туберкулезом, и венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией — и никогда не было прецедентов заражения после потребления Святых Даров.

Всех смущённых и растерянных милости просят в Лавру — там всё по-старому. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!

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