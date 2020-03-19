17 марта 2020 года в Челябинске прошёл форум Всемирного русского народного собора. Из столицы на Южный Урал для участия в мероприятиях прибыла делегация экспертов и общественных деятелей во главе с заместителем председателя ВРНС Константином Малофеевым, сообщает Патриархия.Ru.

Утром в актовом зале Челябинского епархиального управления гости встретились с общественностью региона. Во встрече принял участие митрополит Челябинский и Миасский Григорий. На короткое время к собравшимся присоединился известный российский пастырь схиархимандрит Илий (Ноздрин), посещавший Южный Урал в дни форума ВРНС. Обратившись к участникам встречи, священник призвал их созидать Россию как мирное, независимое, благочестивое, православное государство.

Затем в Законодательном собрании Челябинской области состоялось торжественное открытие регионального отделения Всемирного русского народного собора. Первым к собравшимся обратился митрополит Григорий. «Всемирный русский народный собор — это международная общественная организация, которая объединяет людей разных социальных слоев, священнослужителей, причем разных конфессий, объединяет политических деятелей, интеллектуалов. Собор — это объединение во имя чего-то. И мы объединяемся во имя блага нашей Родины, и объединяет нас любовь к нашей Отчизне», — сказал архипастырь.

Приветственное слово губернатора А.Л. Текслера огласил заместитель главы региона Е.В. Голицын. От лица депутатов регионального парламента участников форума приветствовал заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Ю.Р. Карликанов. Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев напомнил, что наши предки по крупицам собирали страну и оставили нам великую державу. Председатель общественного движения «Сорок сороков» А.Б. Кормухин призвал вернуться к традиционной иерархии ценностей, когда внутренняя жизнь человека ставилась выше его внешних достижений, а духовное богатство было ценнее материального достатка.

Всемирный русский народный собор — это общественная организация, которую возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До настоящего времени существовало 35 региональных отделений Собора, Челябинское стало 36-м.

«Челябинская область — важнейший регион, опорный край державы, как мы знаем. И здесь и люди такие же. А Собор — это собирание вместе всей русской земли. Мы хотим, чтобы челябинский голос был услышан, чтобы мысли челябинских экспертов могли прозвучать в общем хоре всех соборян России. Собор этого года будет посвящен стратегии развития России. Соборный доклад Святейшего Патриарха будет называться „Русская мечта-2050“. И в работе над этой стратегией должны принять участие все регионы России. Будем развивать и местное отделение „Двуглавого орла“, которое под эгидой Всемирного народного собора, надеюсь, станет в Челябинске массовой организацией, представляющей неравнодушных русских православных людей», — сказал К. Малофеев.

Всемирный русский народный собор существует с 1993 года, однако в последнее время его голос звучит все ярче и сильнее. Многие законодательные инициативы собора получили поддержку государства и стали основанием для изменений в тексте действующей Конституции. Региональное отделение ВРНС включится в общественную жизнь края, в решение насущных задач, главная из которых — народосбережение. Социально-демографические проблемы Челябинской области характерны для промышленных регионов. Это, в первую очередь, отток молодого населения и недостаток качественных рабочих мест. Разумеется, нуждаются в изучении и миграционные потоки, и рождаемость, и естественная убыль населения. Размышлениям на эту тему был посвящен доклад доктора политических наук Н.Р. Балынской, профессора Магнитогорского государственного технического университета.

Выслушав и обсудив прозвучавшие доклады и сообщения, участники конференции поехали к памятнику премьер-министру России Петру Аркадьевичу Столыпину, который появился в Челябинске недавно, осенью 2017 года. Здесь владыка Григорий возгласил рабу Божию Петру «Вечную память». Помолившись за упокой души великого сына России, участники форума возложили цветы к подножию монумента. Фигура государственного деятеля, сумевшего подавить первую русскую революцию и предложить Российской империи позитивную программу развития на годы вперед, имеет для православных патриотов особое значение.

«Столыпин очень точно определил, что нужно делать в стране. Он апеллировал к творческому потенциалу человека и народа. Человеку, который не располагал ни землей, ни возможностями, он дал необходимое количество земли, государственный банк обеспечивал его кредитом практически беспроцентным, помогал ему построить жилье, переехать. Челябинск был главным штабом по переселению в Сибирь. В результате три миллиона человек переехали в Сибирь. А сегодняшний Алтайский край, по сути дела, обязан своим существованием Петру Аркадьевичу Столыпину», — сказал П.А. Пожигайло, президент Фонда изучения наследия П.А. Столыпина. «Петр Аркадьевич Столыпин был в Челябинске дважды. Когда была вспышка холеры, премьер-министр поехал в Сибирь. В Челябинске он принял решение о строительстве городского водопровода. Вспышка холеры в кратчайшие сроки была погашена», — отметил К.А. Чиглинцев, директор по региональному развитию Фонда изучения наследия П.А. Столыпина.

Председателем регионального отделения ВРНС стал митрополит Челябинский и Миасский Григорий, его заместителями — известный в регионе политик, депутат Государственной Думы ФС РФ В.Л. Пашин и настоятель храма Александра Невского на Алом поле протоиерей Борис Кривоногов.

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