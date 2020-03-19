Русская линия
Сводка новостей от 19 марта 2020

Святая Гора Афон закрыта для паломников
Благодаря коронавирусу афонские монахи смогут полностью сосредоточиться на молитве…

АфонВ последнее время Святая Гора Афон из места молитвы, к сожалению, стала превращаться в центр ожесточённых споров между собой сторонников украинских раскольников и тех, кто не пожелал признавать самосвятов. Представители «ПЦУ» активно устремились на Гору, чтобы показать, что их принимают на Афоне наравне с другими паломниками, и действительно, ряд обителей даже сослужили с раскольниками.

Однако, пандемия китайского коронавируса закрыла Святую Гору Афон от посещения мирян и священников и напомнила афонским монахам, зачем они находятся на этой Святой Земле — не спорить о главенстве Константинопольского Патриарха Варфоломея в православном мире, а усиленно молиться за весь мир и Церковь, которые оказались в очень непростом положении.

Как сообщает греческий портал «Ромфея», последние паломники покинут Святую Гору к утру 20 марта, и с этого дня афонские монахи смогут полностью посвятить себя молитве, а не приёму гостей.

Решение о закрытии Афона для паломников принял заместитель гражданского губернатора Святой Горы Аристос Касмироглу. Запрет на посещение Афона будет действовать, по меньшей мере, до 30 марта 2020 года.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Только веруй!
Монашествующие Троице-Сергиевой Лавры высказались за оставление без изменений существующей богослужебной практики, основанной на вековых уставах и традициях...

Игумен Петр (Еремеев): «Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву»
Братия Высоко-Петровского монастыря в Москве будет совершать ежедневный Крестный ход с молитвой об избавлении России от эпидемии...

«На сегодня главной проблемой для Православия является ошибочная екклезиология Константинопольского Патриархата»
Подведены итоги Священного Синода УПЦ от 18 марта 2020 года...

Святая Гора Афон закрыта для паломников
Благодаря коронавирусу афонские монахи смогут полностью сосредоточиться на молитве...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти выдающегося русского художника В.И.Сурикова, а также маршала Л.А.Говорова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика