В последнее время Святая Гора Афон из места молитвы, к сожалению, стала превращаться в центр ожесточённых споров между собой сторонников украинских раскольников и тех, кто не пожелал признавать самосвятов. Представители «ПЦУ» активно устремились на Гору, чтобы показать, что их принимают на Афоне наравне с другими паломниками, и действительно, ряд обителей даже сослужили с раскольниками.

Однако, пандемия китайского коронавируса закрыла Святую Гору Афон от посещения мирян и священников и напомнила афонским монахам, зачем они находятся на этой Святой Земле — не спорить о главенстве Константинопольского Патриарха Варфоломея в православном мире, а усиленно молиться за весь мир и Церковь, которые оказались в очень непростом положении.

Как сообщает греческий портал «Ромфея», последние паломники покинут Святую Гору к утру 20 марта, и с этого дня афонские монахи смогут полностью посвятить себя молитве, а не приёму гостей.

Решение о закрытии Афона для паломников принял заместитель гражданского губернатора Святой Горы Аристос Касмироглу. Запрет на посещение Афона будет действовать, по меньшей мере, до 30 марта 2020 года.

Русская линия