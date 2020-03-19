Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1% с 2%, сообщает ТАСС.

«Мы снизили наш прогноз роста ВВП до 1% в 2020 год с 2% в прошлом прогнозе, поскольку растущие глобальные риски, включая более слабый рост в Китае, глобальный экономический спад, обвал цен на нефть и ослабление рубля, вероятно, отразятся на российском экспорте и на внутреннем рынке», — указано в материалах Fitch.

Эксперты рейтингового агентства ожидают, что замедление роста произойдёт в первом полугодии текущего года, так как низкие цены на нефть, слабый рубль и ослабленный внешний спрос на российский экспорт сократят инвестиции.

При этом Fitch отмечает, что экономика будет постепенно расти во втором полугодии 2020 года, поскольку правительство увеличивает капитальные расходы.

«Частное потребление остаётся сильным, чему способствовал рост реальной заработной платы и увеличение социальных расходов. Тем не менее, потребительское кредитование замедляется из-за мер ЦБ РФ, а более слабый рубль и более высокая инфляция также подорвут реальные располагаемые доходы домашних хозяйств и повлияют на частные расходы», — указывает агентство.

По прогнозам Fitch, инфляция в РФ в 2020 году составит 4,3%, несколько превысив целевой уровень Банка России. «Это позволит ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне ранее оцененного нейтрального диапазона ставок (6−7%)», — отмечается в исследовании.

Fitch также почти вдвое понизило прогноз роста мирового ВВП в 2020 году — до 1,3% с 2,5%, ожидавшихся в декабре 2019 года — из-за эпидемии коронавируса. «Объем мирового ВВП падает. По большому счету глобальная экономика уже в рецессии», — говорится в отчете агентства.

Замедление роста означает, что объем мирового ВВП будет на $ 850 млрд ниже, чем ожидалось в декабре, указывают в Fitch. При этом аналитики агентства не исключают падения мировой экономики, если странам G7 придется ввести еще более масштабные ограничения.

Уже предпринятые макроэкономические меры на данном этапе лишь ограничат ущерб, но могут стимулировать экономический рост во второй половине 2020 года, считают эксперты.

Они указывают, что шок для китайской экономики был очень серьезным — ВВП страны в первом квартале 2020 года может упасть на 5% к предыдущему кварталу и на 1% в годовом выражении.

Согласно новым прогнозам Fitch, ВВП Китая в этом году вырастет лишь на 3,7% (предыдущий прогноз — 5,9%) против 6,1% в 2019 году.

Распространение коронавируса привело к тому, что ряд стран, в том числе Италия, Испания и Франция, были вынуждены ввести жесткий карантин. Fitch ожидает, что по итогам года экономика этих стран снизится. В частности, ВВП Италии упадет на 2%, а Испании — на 1%. ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 0,4%.

Аналитики также ухудшили прогноз роста экономики США по итогам года до 1% с 2%. При этом во втором кварте ожидается снижение американского ВВП.

Русская линия