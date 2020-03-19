Русская линия
Сводка новостей от 19 марта 2020

Игумен Петр (Еремеев): «Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву»
Братия Высоко-Петровского монастыря в Москве будет совершать ежедневный Крестный ход с молитвой об избавлении России от эпидемии…

Братия Высоко-Петровского монастыря в Москве будет совершать ежедневный Крестный ход с молитвой об избавлении России от эпидемииБратия Высоко-Петровского монастыря в Москве решила каждый вечер совершать Крестный ход вокруг обители с молебным пением об избавлении России и всего мира от коронавируса. Первый Крестный ход прошёл 18 марта после вечернего богослужения. Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой Божией Матери, сообщает Благовест-инфо.

«Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие её стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу, о помощи и заступлении всем нуждающимся», — написал в Instagram наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Он отметил, что церковная традиция совершения Крестных ходов в дни бедствий берёт своё начало в Византии. «Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», — добавил игумен. В самом монастыре отменены экскурсии, вместо них в соцсетях запустят виртуальные туры и прямые включения.

Ранее в Русской Церкви заявили, что не планируют закрывать храмы и вводить численные ограничения на пасхальных богослужениях в связи с коронавирусом. Пасха в этом году празднуется 12 апреля. В России ровно до этого дня объявлены школьные каникулы, а в Москве запрет на проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе и запрет на такие мероприятия в помещениях численностью больше 50 человек истекает 10 марта. Но, как отмечали и власти, и Церковь, богослужения к досугу не относятся.

Русская линия

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Игумен Петр (Еремеев): «Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву»
Братия Высоко-Петровского монастыря в Москве будет совершать ежедневный Крестный ход с молитвой об избавлении России от эпидемии...

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