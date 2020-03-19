18 марта 2020 года в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось заседание Священного Синода УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Священный Синод заслушал информацию Блаженнейшего Митрополита Онуфрия о поездке в Амман (Иордания) 26 февраля 2020 года для участия во встрече Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей. Члены Синода отметили важность такой встречи, как первого шага к разрешению кризиса в мировом Православии. Синод констатировал, что на сегодня главной проблемой для Православия является ошибочная екклезиология Константинопольского Патриархата, следствием которой, в частности, есть неканонические действия Константинопольского Патриархата на Украине. Также Синод отметил насущную необходимость для мирового Православия решения украинского церковного вопроса.

Члены Синода приняли к сведению информацию Предстоятеля Украинской Православной Церкви о визите в Черногорию с 27 по 29 февраля этого года. Его Блаженство принял участие в празднованиях по случаю дня памяти преподобного Симеона Мироточивого и 800-летия основания современной Черногорской Митрополии. Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил богослужения и Крестные ходы, участие в которых приняли более 100 тысяч верующих. Синод выразил благодарность Святейшему Патриарху Сербскому Иринею и Преосвященному митрополиту Черногорскому и Приморскому Амфилохию за приглашение и тёплый приём, и отметил важность сослужения, братского общения и взаимной поддержки между нашими Церквами.

Отдельно Священный Синод принял решение о праздновании в 2020 году 400-летия возрождения православной церковной иерархии на Украине и 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне. По случаю юбилеев запланированы различные праздничные мероприятия.

Важным стало решение Священного Синода относительно церковной жизни в условиях распространения коронавирус COVID-19.

Рассмотрев рапорты епархиальных архиереев, Священный Синод утвердил наместников и настоятельниц монастырей: мужского монастыря в честь преподобного Лазаря Муромского Симферопольской епархии; Свято-Стефановского мужского монастыря Хустской епархии; Свято-Михайловского Угорницкого мужского монастыря Ивано-Франковской епархии; Свято-Введенского женского монастыря Мукачевской епархии и Свято-Покровского Тустанского женского монастыря Ивано-Франковской епархии.

Каменец-Подольской иконописной школе в честь апостола и евангелиста Луки присвоен статус иконописного духовного училища и назначен ректор.

Кроме того, к лику местночтимых святых Каменской епархии причислены священномученики пресвитеры Василий Вахнин, Феодор Романовский и Иосиф Чехранов. Также утверждены тропарь, кондак, молитва и иконописное изображение святого.

В состав Собора новомучеников Бердянских внесены святые, которые совершали своё служение в пределах Бердянской епархии, и утверждены им тропарь, кондак и молитва Собору.

Во время заседания был принят ряд кадровых решений.

Согласно поданному прошению, Синод уволил председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова и назначил на эту должность клирика Киевской епархии протоиерея Сергия Екшияна.

Архимандрит Серафим (Раковский) был уволен с должности ректора Одесской духовной семинарии. Новым ректором назначен протоиерей Дмитрий Яковенко.

Епископом Бишивским, викарием Киевской Митрополии, избран клирик Киевской епархии архимандрит Кирилл (Билан). Епископом Ирпенским, викарием Киевской Митрополии, стал клирик Киевской епархии архимандрит Лавр (Березовский). Клирику Киевской епархии архимандриту Марку (Андрюку) определено быть епископом Бородянским, викарием Киевской Митрополии. Епископом Камень-Каширским, викарием Волынской епархии, избран клирик Волынской епархии архимандрит Афанасий (Герман).

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