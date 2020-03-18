18 марта 2020 года в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви на территории Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил первое в 2020 году заседание Синода Украинской Православной Церкви.

В ходе заседания были рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви, и, в частности, Синод принял решения о деятельности Церкви в условиях пандемии коронавируса.

Перед началом Синода Предстоятель и архиереи Украинской Православной Церкви молились за Литургией Преждеосвященных Даров в храме в честь святителя Николая Чудотворца — домовом храме резиденции Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины.

По итогам заседания члены Синода постановили:

1. Подчеркнуть необходимость сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

2. Призвать духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве.

3. Утвердить текст молитвы и прошений на сугубой ектении.

4. Констатировать, что по состоянию на сегодня храмы открыты и в них совершаются все богослужения. Считать целесообразным в период карантина совершать молебны с окроплением святой водой и колокольным звоном.

5. Внимательно относиться к решениям и рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и органов государственной власти, касающихся противоэпидемических мер и ограничений.

6. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, что потребует дополнительных ограничений, епархиальным архиереям согласовывать свои решения с Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

7. Опубликовать Обращение в связи с распространением коронавируса COVID-19:

«Возлюбленные во Христе братья и сестры!

В настоящее время неожиданных испытаний, связанных с угрозой эпидемии нового инфекционного заболевания, Церковь обращается к своей пастве вечно живым словом Господа нашего Иисуса Христа: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5:36). Вера в Бога отличает христианина от других членов общества. Вместе с тем, вера проявляет себя именно тогда, когда жизненные проблемы и угрозы ставят человека перед фактом, когда нужно протянуть руку навстречу Христу, как сделал это тонущий в морских волнах святой апостол Пётр.

Для человека естественно жаждать быть здоровым, ведь именно таким его создал Бог для блаженной жизни. Из Святого Евангелия мы узнаем, что Господь исцелил многих людей, подарив им физическое здоровье. Однако, такое здоровье не было окончательной целью этих исцелений. Самое главное — через принятие дара исцеления, уверовать в Того, Кто является Источником жизни. Именно поэтому физические недуги, несущие угрозу смерти, не являются следствием случайного стечения обстоятельств. Святой апостол Иаков объясняет их причину так: «Совершенный грех порождает смерть» (Иак. 1:15). Поэтому, волнуясь, как не заболеть коронавирусной инфекцией, общество должно осознать духовные первопричины всего, что случилось. Бог призывает искоренять смертоносный грех, который разрушает человеческую жизнь, покаянием. Особенно теперь, в дни Святой Четыредесятницы, Православная Церковь предлагает всё необходимое для принесения достойного плода покаяния, которое всегда было приятной жертвой в глазах Господа и отвращала от человечества наказание Божие.

Сегодня, перед лицом инфекционной угрозы, христианам следует избегать паники, потому что она является проявлением маловерия. Вместо этого, постом и молитвой надлежит просить у Бога прощения своих грехов. По историческому примеру нашей Церкви, её пастыри пусть ревностно совершают свои молитвы, неленостно совершая в храмах все надлежащие богослужения и водосвятные молебны о здравии и преодолении инфекции с колокольным звоном и окроплением городов и сёл святой водой. В соответствии с церковной практикой во всех храмах и монастырях во время объявленного государством карантина подлежит ежедневно ударять в церковные колокола, а на святой Литургии возносить особую молитву и прошения на ектении. Благодаря таким искренним церковным молитвам Господь неоднократно посылал Свою благодатную помощь и прекращал смертоносные эпидемии в истории нашего народа. Верим, что и нынешняя эпидемия совместными усиленными молитвами и трудами будет преодолена.

Церковь призывает своих верных не игнорировать общепринятые нормы гигиены и выполнять рекомендации врачей. В случае появления признаков, похожих на инфекционное заболевание, следует оставаться дома, а в случае ухудшения здоровья — обязательно обращаться к врачам. Пастырская опека больных в домашних условиях должна предоставляться с учётом медицинских требований. Настоятелям храмов и монастырей нужно тщательно следить, чтобы чтимые иконы, к которым прикладываются верные, постоянно протирались с дезинфицирующим раствором. После принятия верными Святого Причастия, запивку следует подавать в одноразовой посуде. Также следует с особым вниманием следить за чистотой храмовых помещений, чаще проводить проветривание и влажную уборку.

Принимая во внимание установленные государством ограничения по количеству лиц, которые могут присутствовать во время совершения богослужения (по состоянию на сегодня это 10 человек), считается допустимым, в случае необходимости, Таинства Исповеди и Причастия проводить в течение всего дня. В таком случае храм должен быть постоянно открытым, чтобы верующие могли посещать его небольшими группами. В случае, если в храме присутствует большее количество верующих, чем это допустимо, богослужение может проводиться на церковном дворе под открытым небом. При этом, присутствующие смогут располагаться на таком расстоянии друг от друга, как это предусмотрено действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

Однако, все внешние предостережения будут иметь смысл только тогда, когда мы осознаём, что воля Бога, Который сотворил небо и землю, море и всё, что в них (см. Пс. 145: 6) заключается в том, чтобы никто из верующих в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16). Пусть вдохновляют всех нас слова Псалтири: «Возведу глаза мои вверх, откуда придет помощь; помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120: 1−2). А по словам святого апостола Петра, покажем в вере нашей праведность, в праведности благоразумие, в благоразумии сдержанность, в сдержанности терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь (см. 2 Пет 1: 5−7). Поэтому в вере и любви, как истинные христиане, встретим все попущенные Богом испытания и с искренней молитвой к нашей небесной Заступнице Пресвятой Богородице и всем Святым сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим!"

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